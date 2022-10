Sehen Sie, wie Ihre Stimmen nicht gleich sind

Eine Version dieser Geschichte erscheint im CNN-Newsletter What Matters. Melden Sie sich kostenlos an, um es in Ihren Posteingang zu bekommen hier.





Sie haben gehört, wie die US-Demokratie undemokratisch sein kann; Der Kandidat, der weniger Stimmen erhält, wird aufgrund des Electoral College routinemäßig zum Präsidenten gewählt.

Aber die Ungleichheit der amerikanischen Demokratie geht viel tiefer. Während US-Bürger 18 Jahre und älter sind eine Stimme bekommen, die Stimme einer Person geht viel weiter als die einer anderen. Und eine Person aus Wyoming hat die stärkste Stimme von allen.

Ein Hauptgrund ist die Größe des Repräsentantenhauses, das bei 435 eingefroren ist.

Die Sitze im Repräsentantenhaus werden alle 10 Jahre nach der Volkszählung auf die Bundesstaaten aufgeteilt – ein Prozess, der als Aufteilung bezeichnet wird.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schürte eine durch Einwanderung getriebene Bevölkerungsexplosion bei vielen ländlichen Gesetzgebern die Angst vor der wachsenden Macht der Städte.

Ein Streit nach der Volkszählung von 1920 führte schließlich dazu, dass der Kongress die Größe des Repräsentantenhauses auf 435 Sitze begrenzte.

Es wuchs vorübergehend, nachdem Hawaii und Alaska als Bundesstaaten hinzugefügt wurden, ist aber im Grunde seit mehr als 100 Jahren gleich geblieben.

Im Jahr 1910, kurz bevor das Repräsentantenhaus 435 Mitglieder erreichte, gab es 46 Bundesstaaten und die offizielle Volkszählung in den USA betrug 92.228.496 Personen.

Im Jahr 2020 repräsentierte dieselbe Zahl – 435 Mitglieder des Repräsentantenhauses – 50 Bundesstaaten, und die offizielle Volkszählung betrug 331.449.281.

Während das durchschnittliche Mitglied des Repräsentantenhauses im Jahr 1910 etwa 200.000 Menschen vertrat, sind es heute fast 800.000.

Dies entfernt den Gesetzgeber nicht nur weiter von den einzelnen Personen, die sie vertreten, sondern bedeutet auch, dass verschiedene Mitglieder des Hauses eine sehr unterschiedliche Anzahl von Personen vertreten können.

Vergleichen Sie zwei ähnlich große Staaten:

Delaware hatte im Jahr 2020 989.948 Einwohner.

Montana hatte im Jahr 2020 1.084.225 Einwohner.

Das ist eine Differenz von 94.277 Personen.

Aber Delaware bekommt mindestens einen Vertreter im Repräsentantenhaus.

Montana wird, basierend auf diesen 94.277 zusätzlichen Personen, bei den Wahlen 2022 zum ersten Mal einen zweiten Abgeordneten bekommen.

Das Mitglied des Repräsentantenhauses von Delaware wird fast 1 Million Menschen vertreten.

Die beiden Mitglieder des Repräsentantenhauses von Montana werden jeweils etwa 500.000 Menschen vertreten.

Die oben genannten sind die extremsten Beispiele. Jedes Mitglied des Repräsentantenhauses repräsentiert irgendwo zwischen etwa einer Million Menschen und etwas mehr als 500.000, eine große Bandbreite.

Der Unterschied zwischen dem Verlust eines Sitzplatzes und dessen Beibehaltung kann unglaublich gering sein. Nach der Volkszählung von 2020 behielt Minnesota seinen achten Kongresssitz mit einem Vorsprung von 26 Personen gegenüber New York.

Lassen Sie das sinken.

Die Zählung von 26 Personen bestimmte ein volles Jahrzehnt der Kongressvertretung.

Washington, DC, hat eine größere Bevölkerung als Wyoming, aber es bekommt keine Bundesgesetzgeber, die wählen können, verglichen mit Wyomings Hausmitglied und zwei Senatoren. Dasselbe gilt für mehr als 3 Millionen Puertoricaner, die noch weniger Macht haben, weil sie nur dann an Präsidentschaftswahlen teilnehmen können, wenn sie ihre Heimat verlassen, um in einem Bundesstaat oder Washington, DC zu leben.

Die meisten Länder haben viel mehr Vertreter pro Person. Das Vereinigte Königreich hat 650 Parlamentsabgeordnete oder etwas weniger als ein Mitglied auf etwa 100.000 Einwohner. Jedes Mitglied vertritt einen Bruchteil der Menschen, die ein Mitglied des US-Repräsentantenhauses vertritt.

Die Größe des Repräsentantenhauses könnte unhandlich werden, wenn der Kongress wachsen sollte. So wie es sich die Gründer vorgestellt haben, könnte das Haus heute mehr als 11.000 Mitglieder haben. Etwas dazwischen könnte besser sein.

Es hat reale Konsequenzen, so wenige Vertreter für so viele Menschen zu haben.

Ein beispielhaftes Kongressbüro, das im Jahr 2001 9.300 Nachrichten erhielt 123.000 im Jahr 2017, so eine Analyse von der Congressional Management Foundation.

Mehr Wähler bedeuten mehr Arbeit für jeden Gesetzgeber, aber die Zahl der Kongressmitarbeiter ist dramatisch gesunken. So ist die Zahl der verabschiedeten Gesetzentwürfe. Der Kongress wird immer verwässerter und weniger effizient, da die gleiche Anzahl von Menschen ein weitaus größeres Land repräsentiert.

New York hatte einst mehr als 40 Vertreter. Heute sind es 26.

Auch Pennsylvania, Ohio und Illinois haben den Strom verloren. Kalifornien hat nach der Volkszählung 2020 zum ersten Mal ein Mitglied des Repräsentantenhauses verloren.

Texas, Florida und andere Staaten des Sonnengürtels wachsen. Insbesondere Texas hat parteiische Manipulationen eingesetzt, um den Staat zuverlässig von den Konservativen im Repräsentantenhaus zu kontrollieren, obwohl sein Wachstum von Städten und Minderheiten vorangetrieben wird.

Der Kongress könnte dafür stimmen, die Größe des Repräsentantenhauses aufzuheben, und es gibt viele Gruppen der guten Regierung, die diese Art von Reform vorantreiben, obwohl sie in Washington nicht an erster Stelle steht. Die Argumente und Optionen sind in einem Review der American Academy of Arts and Sciences enthalten. Hier sind ein paar:

Idee 1: Wenden Sie die Wyoming-Regel an, bei der jeder Distrikt ungefähr so ​​groß ist wie der am dünnsten besiedelte Staat: Wyoming.

Nach diesem Modell würde Kalifornien auf fast 70 Sitze wachsen. Texas hätte mehr als 50. Montana und Delaware wären wahrscheinlich ungefähr gleich, basierend auf ihrer ähnlichen Bevölkerungsgröße von etwa 1 Million Menschen.

Idee 2: Verwenden Sie die Kubikwurzelregel, bei der die Kubikwurzel der US-Bevölkerung verwendet wird.

∛331 Millionen Menschen wären nach der Volkszählung 2020 692 Mitglieder des Repräsentantenhauses, so die Berechnungen der American Academy.

Beide Methoden würden zu einem gleichberechtigteren und viel größeren Kongress führen.

Idee 3: Fügen Sie 150 Gesetzgeber hinzu. Die Autoren der American-Academy-Studie empfehlen letztlich, das Haus einfach um 150 Mitglieder zu vergrößern und bei wachsender Bevölkerungszahl periodisch weitere Mitglieder hinzuzufügen.

Keiner dieser Vorschläge würde das andere große Problem angehen, das die Demokratie im Haus betrifft, nämlich die Gerrymandering.

Parteien in Bundesstaaten sind in ihrer Fähigkeit, Kongresskarten zu zeichnen, anspruchsvoll geworden. Einige Staaten haben überparteiliche oder überparteiliche Kommissionen geschaffen, um einen Teil der politischen Spielereien zu beseitigen, aber eine andere vorgebrachte Idee ist, dass der Gesetzgeber mehrere Bezirke repräsentiert und mehr Menschen eine Stimme gibt.

Die Verfassung gibt tatsächlich großen Spielraum, wie der Kongress zusammengesetzt werden sollte. Einige große Staaten wie New York hatten zeitweise zusätzlich zu ihren kartierten Bezirken allgemeine Bezirke.

Es gibt ein noch größeres Ungleichgewicht im Senat, wo jeder Staat, durch das Design der Verfasser der Verfassung und unabhängig von einem Staat Größe, bekommt zwei Senatoren.

Aber Staaten, von denen die meisten noch nicht existierten, als die Verfassung geschrieben wurde, sind ungleichmäßig gewachsen. Einige Populationen sind explodiert, während andere relativ statisch geblieben sind.

Kalifornien ist eine der größten Volkswirtschaften der Welt, aber im Senat sind seine beiden Senatoren auf Augenhöhe mit Rhode Island und Wyoming, die vergleichsweise winzige Volkswirtschaften haben.

Die Republikaner des späten 19. Jahrhunderts drängten tatsächlich darauf, die Zahl der Staaten schnell zu erweitern, weil sie dachten, dies würde ihnen helfen, ihre Macht zu festigen. Sie fügten 1889 und 1890 in zwei Jahren sechs Staaten – 12 Senatoren – hinzu und schufen ein völlig anderes Machtgleichgewicht auf dem Capitol Hill. Generationen später hilft dieses Ungleichgewicht den Republikanern immer noch, obwohl die beiden Parteien von heute fast keine Ähnlichkeit mehr mit ihren früheren Selbst haben.

Die Repräsentation von Repräsentantenhaus und Senat laufen im Electoral College zusammen, wo Staaten Wähler haben, die ihren Senatoren plus ihren Repräsentanten des Repräsentantenhauses entsprechen. Unter Verwendung der Volkszählungsdaten von 2010, wie ich 2018 schrieb, hat Kalifornien etwa 12 % der Bevölkerung, aber seine 55 Wähler entsprechen einem kleineren Anteil des Electoral College.

Das bedeutet, dass jeder kalifornische Wähler auf Präsidentschaftsebene das geringste individuelle Mitspracherecht hat. Weil es die kleinste Bevölkerung und zwei Senatoren hat, haben Wyomingites das meiste Mitspracherecht. Auf etwa 192.000 von ihnen kommt ein Präsidentschaftswahlleiter, was für ein sehr einseitiges Mitspracherecht in ihrer Regierung sorgt.