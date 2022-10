Sehen Sie, wie Ihre Lieblings-Promis Halloween 2022 feiern

Halloween 2022 steht vor der Tür und die Promis geraten bereits in gruselige Weihnachtsstimmung.

In den vergangenen Wochen waren Stars darunter Nicole „Snooki“ Polizzi und Lea Michele haben ihre Kinder zu Kürbisbeeten mitgenommen, während andere an den Feierlichkeiten vor den Feiertagen auf Halloween-Themenpartys und Themenparks mit Tricks und Leckereien teilgenommen haben.

Euphorie Stern Sydney SweeneyModedesigner Nicole Richie, Schwarz Sterne Miles Brown und Marsai Martin und Äußere Ufer Sterne Austin Nord, Madison Bailey und Chase-Stokes alle genossen in den letzten Wochen unterhaltsame Abende in den Halloween Horror Nights der Universal Studios Hollywood. Vanessa Hudgens Halt bei Knott’s Scary Farm in Buena Park, wohingegen Rebell Wilson und Jane die Jungfrau Stern Justin Baldoni ging den Nights of the Jack Jack-O-Lantern Trail auf der King Gillette Ranch in Calabasas.

Darüber hinaus haben Promis auch an privaten Pre-Halloween-Partys teilgenommen. Hailey Bieber und Ehemann Justin Bieber waren unter den Stars, die letztes Wochenende bei gesichtet wurden Doja-Katze’s Maskerade-Themen-Geburtstagsfeier. Das Ehepaar trug schwarze Augenmasken, da das Model schwarze Dessous von Victoria’s Secret trug und ihr Mann ein Zorro-ähnliches Outfit trug.