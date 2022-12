Sehen Sie, wie Emma Roberts eine Feiertagsnacht mit ihrem Freund Cody John genießt

Wie es scheint Emma Roberts hat sich in einer amerikanischen Liebesgeschichte mit gefunden CodyJohn.

Das Amerikanische Horrorgeschichte Alaun sah positiv begeistert aus Im Dunkeln Schauspieler genossen sie am 7. Dezember ein Weihnachtsessen zur Feier von Saks Fifth Avenue im Caviar Kaspia in Los Angeles. Für ihren Abend trug Emma ein schwarzes Cocktailkleid sowie passende Strumpfhosen und Absätze, während ihr Plus-eins einen hellblauen karierten Anzug trug mit weißem Hemd und grauer Krawatte.

Obwohl das Paar bei der glitzernden Affäre nicht gemeinsam für Fotos auf dem roten Teppich posierte, saßen sie nebeneinander im französischen Restaurant. Einmal am Abend wurde Emma geschnappt, als sie Cody etwas ins Ohr flüsterte, als er lächelte.

„Über letzte Nacht: Nichts geht über Getränke und Abendessen unter den Sternen“, schrieb sie am 8. Dezember auf Instagram, „besonders wenn es im Caviar Kaspia ist.“