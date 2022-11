Sehen Sie, wie Blake Horstmann Giannina Gibelli bat, bei ihm einzuziehen

Blake Horstmann und Giannina Gibelli sind offiziell shacking up.

Nach einem Jahr Beziehung ziehen die Reality-TV-Stars zusammen. Giannina teilte die Neuigkeiten am 19. November auf ihrem Instagram mit und veröffentlichte eine Reihe von Fotos des Paares, das in ihrem Haus in Colorado verliebt aussah. Sie hat den süßen Beitrag mit dem Titel „Schatz, ich bin homeeeeee (offiziell)“ versehen, zu dem Blake dann kommentierte: „Sie ist jetzt ein Mädchen aus Colorado.“

Giannina, 29, enthüllte auch, wie Blake, 33, sie bat, bei ihm einzuziehen, und postete Bilder seiner Anfrage, die im Schnee auf dem Rasen vor dem Haus geschrieben waren.

„Er hat mich (offiziell) gebeten, einzuziehen“, schrieb sie in ihren Instagram-Geschichten, „und dddd, ich habe sofort den Schrank übernommen.“

Das Paar, das sich am Set der Reality-Party-Wettbewerbsserie von Paramount+ kennengelernt hat All Star Shore– löste im vergangenen Dezember zum ersten Mal Liebesgerüchte aus, nachdem sie mehrere Social-Media-Posts von scheinbar demselben Ort an Silvester geteilt hatten. Sechs Monate später bestätigten sie endlich ihre Beziehung und gingen offiziell auf Instagram.