Sehen Sie Weißkopfseeadler am 14. Januar mit dem Programm des Will County Forest Preserve District – Shaw Local

Jess McQuown hofft wirklich auf frostige Temperaturen am 14. Januar – je kälter, desto besser.

McQuown ist Programmkoordinator im Forest Preserve District von Will County. Der Distrikt veranstaltet sein jährliches Eagle Watch-Programm am 14. Januar von 11:00 bis 15:00 Uhr im Four Rivers Environmental Education Center, 25055 W. Walnut Lane in Channahon.

Die Veranstaltung ist kostenlos und offen für Menschen jeden Alters und jeder Fähigkeit. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

Wenn das Wetter sehr kalt ist, stehen die Chancen gut, dass sich Adler um die nahe gelegenen offenen Gewässer des Des Plaines River versammeln, wo die Teilnehmer sie während einer 40-minütigen, zugänglichen Wanderung auf befestigtem Boden beobachten können, sagte McQuown.

„Es ist aufregend, einen Weißkopfseeadler im wirklichen Leben zu sehen“, sagte McQuown. „Wenn Sie einen sehen, fliegt er normalerweise über uns hinweg.“

Die geführte Wanderung führt die Teilnehmer entlang des Flusses, wo Adler sein werden – drücken Sie uns die Daumen, sagte McQuown, in ihrem Posten oder im Flug über uns.

„Auf der anderen Seite des Flusses von uns steht ein Baum, in dem unser einheimisches Nistpaar gerne sitzt. Sie können sie sogar mit bloßem Auge sehen, ohne Fernglas, Zielfernrohr oder Kamera mit langer Linse“, sagte McQuown. „An sonnigen Tagen kann man ihren weißen Kopf sehen, was spektakulär ist, weil der Fluss dort, wo wir sind, wirklich breit ist.“

Menschen wandern während Eagle Watch 2022 auf Wanderwegen in der Nähe des Four Rivers Environmental Education Center in Channahon. Der Forest Preserve District von Will County wird sein jährliches Eagle Watch-Programm am 14. Januar im Four Rivers Environmental Education Center in Channahon veranstalten. (Foto mit freundlicher Genehmigung des Forest Preserve District of Will County)

Das Waldreservat wird Spektive vor Ort haben, sagte McQuown.

„Die Öffentlichkeit kann diese also benutzen und sehen, wenn sie in ihrem Baum sitzen“, sagte McQuown über das namenlose Paar. „Wir haben ziemliches Glück, weil sie schon seit einigen Jahren hier sind. Sie haben einen Nachwuchs, der noch eine Weile da bleibt.“

Aber selbst wenn das Wetter mild und die Adler schwer fassbar sind, werden die Menschen immer noch einen Weißkopfseeadler aus der Nähe sehen, nicht mehr als 100 Fuß entfernt, sagte McQuown, „was zu jeder anderen Zeit ziemlich schwer zu erreichen ist.“

Weißkopfseeadler und andere lebende Greifvögel

Der Name des Weißkopfseeadlers ist Victor E. und er ist nur einer von mehreren Vögeln, die vom Hoo’s Woods Raptor Center mit Sitz in Wisconsin vorgestellt werden.

Laut Cindy Cain, Sprecherin des Forest Preserve District von Will County, war Victor E. 6 Monate alt, als er 2018 in Hoo’s Woods aufgenommen wurde. Ein Fahrzeug habe Victor E. angefahren und ihn dauerhaft flugunfähig gemacht, fügte sie hinzu.

McQuown sagte, dass Fotos von Weißkopfseeadlern – und sogar Weißkopfseeadler in Cartoons zu sehen – nicht damit vergleichbar seien, sie aus der Nähe zu sehen.

„Sie sind riesige Vögel“, sagte McQuown. „Sie sind 3 Fuß groß und ihre Flügelspannweite beträgt über 6 Fuß. Sie sind riesige Vögel. Sie im wirklichen Leben zu sehen, ist magisch.“

Dianne Moller, die Hoo’s Woods vor 25 Jahren gründete, wird auch zwei sehbehinderte Östliche Kreischeulen mitbringen: Blinky, eine 1-jährige graue Phase; und Ted, eine 5-jährige rote Phase, sagte Cain. Kreischeulen wiegen jeweils nur 6 Unzen.

Dianne Moller ist eine lizenzierte Erzieherin, Falknerin, Rehabilitatorin, Adlerführerin durch staatliche und bundesstaatliche Behörden und Gründerin von Hoo’s Woods Raptor Center in Wisconsin. Sie hat in der Vergangenheit lebende Greifvögel bei Eagle Watch präsentiert und wird dies am 14. Januar im Four Rivers Environmental Education Center des Forest Preserve District of Will County in Channahon erneut tun. (Foto mit freundlicher Genehmigung des Forest Preserve District of Will County)

Moller wird auch Wesley mitbringen, eine 9-jährige Schneeeule, die ebenfalls von einem Fahrzeug angefahren wurde und dauerhaft flugunfähig war; und Clark, eine 10-jährige Streifenkauz, die sich als Baby auf Menschen geprägt hat und ihre Art nicht mehr erkennt, sagte Cain. Clark hat braune Augen, eine Flügelspannweite von 4 Fuß und ein herzliches „Who Cooks for You!“ Ruf an, sagte Cain.

Keiner dieser anderen Vögel ist so groß wie 3 Fuß, sagte McQuown. Aber das ist in Ordnung. „Sie sind auch sehr aufregend zu sehen.“

Essen, Aktivitäten und Präsentationszeiten

Eagle Watch bietet Familienhandwerk, eine Adleraugen-Schnitzeljagd und Lebensmittel, die bei Lil‘ Deb’s Mobile Eats zum Verkauf angeboten werden.

„Auch wenn es nicht kalt ist, ist es immer noch schön“, sagte McQuown, „wir werden eine gute Zeit haben.“

Die geführten Wanderungen finden um 11:50 Uhr, 12:55 Uhr und 14:20 Uhr statt. Die Teilnehmer können das McKinley Woods-Gelände auch auf eigene Faust erwandern.

Zwei 45-minütige Vogelpräsentationen finden um 11:00 Uhr und 13:30 Uhr statt. Ein 20-minütiges Meet-and-Greet ist für 12:30 Uhr angesetzt. Sitzplätze werden vergeben.

Außerdem werden drei 15-minütige Talon Talks angeboten: „Eagles of the World“ um 12 Uhr, „Eagle Eyes and Other Awesome Adaptations“ um 13 Uhr und „Comeback Kid – The Bald Eagle’s Road to Recovery“ um 14:30 Uhr

Du kannst nicht teilnehmen? Alles ist nicht verloren.

„Dies ist unsere beste Jahreszeit, um die Adler zu sehen“, sagte McQuown. „Aber wirklich, die Leute sehen sie oft zu jeder Jahreszeit und das ist nicht immer überall sonst der Fall.“

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 815-722-9470 oder auf reconnectwithnature.org.