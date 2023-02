Fürs Protokoll, ich besitze keine Socken mit Faultieren darauf. Streifen? Sicher. Argyle-Muster? Absolut. Ich habe drei Paare mit dem CNET-Logo darauf. Aber keine Faultiere.

ChatGPT denkt Ich könnte es aber, und es denkt auch, dass diese Tatsache mir Matches auf Hinge oder Bumble oder jeder Dating-App bringen könnte, die die Kühnheit hat, mich nach einer zufälligen Tatsache über mich zu fragen.

Hier ist eine zufällige Tatsache über mich: Als ich testete, wie ChatGPT mit dem Umschreiben meines Dating-App-Profils umgehen könnte, versuchte der experimentelle KI-Chatbot, mich in ein verrücktes, verrücktes Pixie-Traummädchen zu verwandeln, das vergisst, ihren „Dschungel“ aus Zimmerpflanzen zu gießen und zu ihrem Liebling tanzt „tunes“ und sucht „einen Spinner“, mit dem er auf *schaudernd* „Abenteuer“ gehen kann.

In den letzten Monaten, Die Menschheit hat die Fähigkeiten von KI-Tools entdeckt mit einer schnell laufenden Mischung aus Horror und Faszination. Kunst geschaffen durch künstliche Intelligenz ist so cool — außer vielleicht reißt es menschliche Künstler ab. ChatGPT Lieder schreiben kannaber bedeutet das, dass die Kreativität nicht mehr im Penthouse eines Gebäudes lebt, zu dem die Roboter keine Schlüsselkarte haben?

Als ich zum ersten Mal einen PR-Pitch las, in dem erwähnt wurde, dass ChatGPT zum Schreiben von Biografien und Beantworten von Eingabeaufforderungen in Dating-Apps verwendet werden könnte, witzelte ich beiläufig ins Leere: „Aber natürlich.“ Dann begann ich mich zu fragen, was für eine Art von Dater-KI sein könnte. Könnte ich mithilfe des maschinellen Lernens das effektivste Dating-Profil der Welt erstellen?

Ich machte mich an die Arbeit, Eingabeaufforderungen zu erstellen, begann einfach und trieb ChatGPT dann in Richtung zunehmendes Chaos.

Aufforderung: „Schreiben Sie eine 500 Zeichen lange Dating-App-Biografie für eine Frau, die Musik, Bücher und Zimmerpflanzen mag.“ Antwort: „Musikliebhaber, Bücherwurm und stolzer Pflanzenelternteil. Ich verbringe meine Freizeit damit, meine Lieblingslieder mitzusingen, in die neuesten Bestseller einzutauchen und mich um meine ständig wachsende Sammlung von Zimmerpflanzen zu kümmern. Ich suche jemanden, der meine Leidenschaften teilt und ist bereit, mich auf spontane Abenteuer, gemütliche Nächte und Ausflüge in den örtlichen Kindergarten zu begleiten. Lass uns Buch- und Albumempfehlungen austauschen, während du einen Kaffee trinkst und unsere Lieblingsgenres besprichst. Bonuspunkte, wenn du einen grünen Daumen hast!“

Grob. Ein Ausrufezeichen? In einer Biografie?! Ich würde nie.

Aufforderung: Schreiben Sie eine lustige Ein-Satz-Antwort auf die Aufforderung der Dating-App: „Mein Zombie-Apokalypse-Plan ist …“ Antwort: „Mein Zombie-Apokalypse-Plan ist es, den Zombies die Cha-Cha-Rutsche beizubringen, weil man in einer Krise nie zu viel Cardio haben kann.“

Ich starrte auf die Antwort. Es ist ein bisschen lustig. Cardio in der Krise? Ist das von irgendetwas? Versteht ChatGPT die zugrunde liegende Absurdität?

Ich habe versucht, etwas Subtilität und Subtext einzubringen.

Aufforderung: „Schreiben Sie eine Opener-Nachricht für eine Dating-App, aber fragen Sie die Person noch nicht nach einem Date. Sie haben gerade die neueste Folge von gesehen Der Letzte von uns und fühlen sich emotional verwundbar.“

Hey, wenn Bill seinen Seelenverwandten mitten in einer Pilz-Apokalypse mit einer Sprengfalle einfangen könnte, gibt es vielleicht noch Hoffnung für alle anderen.

Antwort: „Hallo! Ich habe gerade die neueste Folge von The Last of Us zu Ende gesehen und bin ein wenig emotional. Ich konnte nicht anders, als zu bemerken, dass wir beide das Spiel genießen. Ich möchte Mitleid mit den Höhen und Tiefen von die postapokalyptische Welt und all die Gefühle, die sie mit sich bringt?“

Kannst du dich aus der Existenz winden wie das letzte Funkeln eines Sterns, der vor Äonen gestorben ist?

Dann habe ich ChatGPT gefragt, ob es an ein Leben nach der Liebe glaubt.

Der schlimmste Übeltäter von allen schickte mir innerhalb der ersten beiden Worte einen rasenden Splitter durch die Seele.

Prompt: Schreiben Sie eine lustige Opener-Nachricht für eine Dating-App, aber fragen Sie die Person noch nicht nach einem Date. Die Person teilt dein Interesse an Katzen und Indie-Musik. Antwort: „Miau da! Ich konnte nicht umhin, unsere gemeinsame Liebe zu Katzen und Indie-Musik aus den 2010er Jahren zu bemerken. Ich habe das Gefühl, wir könnten Stunden damit verbringen, über unsere Lieblingspelzbabys zu reden und über das beste Album von Fleet Foxes zu debattieren. Willst du Schließt euch zusammen und gründet unsere eigene katzenfreundliche Indie-Band?“

Miau da. MIAU DORT? Wenn mir jemand diesen Gruß schicken würde, würde ich die gesamte Dating-App löschen, mein Telefon in eine Plastiktüte stecken, es so weit wie möglich in die Tiefen des Yucca Mountain Nuclear Waste Endlagers werfen und den Rest meines Lebens damit verbringen, Tauben zu trainieren Ausdrucke von Memes an meine Freunde liefern.

Um meine Gefühle zu verarbeiten, rief ich TikToker Amelia Samson an. Samson macht TikToks über das chemische Feuer, das modernes Dating ist, und insbesondere über die umwerfend seltsamen und beleidigenden Profile, die herumschwirren Die Apps. Sie verleiht dem zornigen Unglauben Ausdruck, den man jedes Mal verspürt, wenn jemand in seiner Biografie „Frag einfach“ schreibt.

ChatGPT ist wie der kringligste Typ, mit dem Sie jemals ausgegangen sind. Amelia Samson, TikToker

„Oh nein“, sagte sie, als ich ihr am Telefon die „miau da“-Antwort vorlas, „ChatGPT ist wie der krasseste Typ, mit dem du je ausgegangen bist.“

Es gab so viel auszupacken. Könnte es in Ordnung sein, Material von ChatGPT zu verwenden, solange es korrekt ist und Sie nur etwas Hilfe benötigen, um zu verpacken, was Sie über sich selbst sagen möchten? Müssen andere Daten wissen, dass Sie ChatGPT verwendet haben? (Das würde ich gerne wissen.) Was passiert, wenn Sie anfangen, mit Zombies in Ihrem Profil über Cha-Cha-Sliding zu sprechen, aber im wirklichen Leben nicht so viel Eigenart aufbringen können?

„Ich denke, dass es Möglichkeiten gibt, es zu verwenden, insbesondere für Dating-Apps und das Schreiben von Dingen über sich selbst, die ehrlich und sinnvoll sind“, sagte Samson, „[but] Wenn es weiter voranschreitet, wächst und intelligenter wird, könnten die Leute anfangen, es zu missbrauchen, und das ist es, was ich so beängstigend daran finde.“

Dating-Apps kämpfen bereits mit Problemen wie Filtern, Bots und Catfishing. Die Federal Trade Commission berichtete, dass Menschen im Jahr 2021 547 Millionen US-Dollar durch auf Romantik basierende Betrügereien verloren haben. Und selbst wenn ein hoffnungsvoller Dater mit einem ChatGPT-Konto nicht versucht, Sie dazu zu bringen, die Operation seines Leguans zu bezahlen, sind falsche Angaben ein uraltes Problem in der Dating-Welt.

Die Spannvorrichtung ist oben, Leute. Du hast Infinite Jest nie zu Ende gelesen.

Getty



Gefälschtes Expertenwissen

Früher brauchte es etwas Kreativität, um über sich selbst zu flunkern. Mit ChatGPT musste ich keine eigene Intelligenz einsetzen, um falsche Details über mich selbst zu erfinden. Es lieferte mir ein fiktives Expertenwissen über asiatisches Streetfood, eine Vorliebe für das Weinen im Auto zu Everybody Hurts von REM und eine Geschichte darüber, wie ich mich in der Toskana verlaufen habe und auf einer Ziegenfarm gelandet bin.

„[It’s] Ersparen Sie sich eine Menge Laufarbeit, um die Lüge zu erschaffen“, sagte Samson.

Wenn das nach Händeringen klingt, dann haben wir alle unsere Hobbys.

Ich habe mich an Bumble und OkCupid gewandt, um zu sehen, wie sich Apps wie sie dieser besonderen Verwendung von KI bewusst sind.

Bumble sagte, es behalte die Entwicklung der KI im Allgemeinen im Auge und wie sie sich sowohl auf die Community als auch auf das Geschäft auswirken könnte. „Wir überprüfen immer die neueste Technologie im Hinblick darauf, was sinnvoll sein könnte, um sie unserem Produkt hinzuzufügen“, sagte ein Sprecher per E-Mail.

OkCupid sagte, es habe ChatGPT dazu gebracht, einige Fragen zu schreiben, um Daten zu stellen, wie zum Beispiel, was sie an einem Partner am meisten schätzen oder wie sie das Wochenende verbringen möchten.

Aber zumindest für den Moment könnte es für diejenigen, die sich Sorgen um die Schnittmenge von KI und Dating machen, etwas Hoffnung geben: Auf keinen Fall könnte der sich windende Enthusiasmus einiger dieser Eingabeaufforderungen eine Übereinstimmung ergattern. Nachdem wir uns unterhalten hatten, fragte Samson ChatGPT nach einem lustigen Tierfakt – die Art, die Sie in einer Eingabeaufforderung verwenden könnten, und sie gab ihr eine Antwort darauf, wie Faultiere (wieder mit den Faultieren!) Kacken.

„Wusstest du, dass Faultiere nur einmal pro Woche ihren Stuhlgang absetzen und der Kot, den sie produzieren, so groß ist, dass er bis zu einem Drittel des Körpergewichts des Faultiers ausmachen kann?“

ChatGPT war noch nicht fertig mit Casanova.

„Mit mir auszugehen ist, als würde man eine Eintrittskarte in die erste Reihe für eine endlose, herzzerreißende Achterbahnfahrt voller Lachen, prickelnder Gespräche und spontaner Küsse bekommen.“ „Eine Sache, die Sie über mich wissen sollten, ist, dass ich dazu neige, zu unpassenden Zeiten in spontane interpretative Tänze auszubrechen, aber so drücke ich meine Freude aus.“ „… ich kann jede Zeile aus The Office rezitieren.“

Ja Freunde. Aus den riesigen Datentöpfen, aus denen ChatGPT schöpft, brodelt es mit allen erdenklichen Popkultur-Referenzen – aller TV-Shows, die Licht- und Tonwellenlängen in unsere Gesichter geschickt haben, seit Philo Farnsworth davon geträumt hat, Bilder in horizontalen Linien über Empfänger zu übertragen, während er pflügt ein Kartoffelfeld – diese fortschrittliche KI brach wieder in sich zusammen wie jeder andere gelangweilte Online-Daten da draußen.

Aufforderung: Schreiben Sie ein bissiges Kicker-Ende mit einem Satz für einen Kommentar darüber, wie schlecht ChatGPT beim Schreiben von Dating-Profilen ist. Antwort: „Sieht so aus, als ob ChatGPT besser darin ist, Antworten zu generieren als Romantik zu erzeugen.“

Anmerkung der Redaktion: CNET verwendet eine KI-Engine, um einige Erklärungen zu persönlichen Finanzen zu erstellen, die von unseren Redakteuren bearbeitet und auf Fakten geprüft werden. Weitere Informationen finden Sie unter dieser Beitrag.