Sehen Sie sich Pedro Pascal beim Tanzen mit einem „Last of Us“-Clicker auf TikTok an

Die Clicker von HBO Der Letzte von uns sind genau wie wir – sie würden es sich auch nicht nehmen lassen, mit Pedro Pascal zu tanzen.

In einem Video, das am Mittwoch vom TikTok-Konto von Saturday Night Live gepostet wurde, legen Pascal, der den immer ernsten Protagonisten Joel in der Hit-Show spielt, und eine Person, die erstaunliches Monster-Make-up trägt, harte Gefühle beiseite, um einige erstaunliche Moves zu sprengen. Der wortlose Clip ohne Untertitel kommt am Samstag vor Pascal, der SNL moderiert.

„Big Energy“ von Latto spielt. Es gibt Twerking. Es ist optimistisch und urkomisch.

HBOs The Last of Us basiert auf dem gefeierten Videospiel gleichen Namens und spielt Pascal und Bella Ramsey als Überlebende, als eine globale Pandemie die Zivilisation zerstört. Angesichts der Trostlosigkeit der Show ist etwas Tanzen noch willkommener.

SNL veröffentlichte am Mittwoch auch eine Promo mit Pascal und dem, was anscheinend derselbe grausame Clicker ist. Pascal versucht, das Monster auszuschalten, aber es stellt sich als Darsteller heraus.