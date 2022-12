Sehen Sie sich hier die weltweite Markteinführung der Realme 10 Pro-Serie an

Das Realme 10 Pro und 10 Pro+ kamen letzten Monat in China an und stehen nun vor ihrem internationalen Debüt. Der Start findet heute um 12:30 Uhr IST, also 7 Uhr GMT, in Indien statt. Es gibt einen Live-Stream auf YouTube, den Sie unten ansehen können.

Die große Unbekannte vor diesem Event ist die Preisgestaltung der Smartphones Realme 10 Pro und Realme 10 Pro+. Wir erwarten, dass die Geräte auf der Hardwareseite gleich sind – 108-MP-Kameras, Android 13 mit Realme UI 4.0 aus der Box und große 5.000-mAh-Akkus mit Schnellladung.

Beide Geräte sind 5G-fähig – das 10 Pro mit seinem Snapdragon 695-Chipsatz und das 10 Pro+ mit einem Dimensity 1080-Chip. Ersteres startete mit einer 8/256 GB Basisspeicheroption, und wir müssen abwarten, ob dies auch der Standard für die internationalen Märkte sein wird.

Auch wir werden die Veranstaltung verfolgen. Sobald alles bestätigt ist, werden wir mit unseren Ankündigungsnachrichten weitermachen.