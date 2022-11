Sehen Sie sich heute die Niederlande gegen Ecuador im WM-Livestream an

Am zweiten WM-Tag kommt es in der Gruppe A zu einem fußballerischen Highlight. Die Niederlande treffen auf Ecuador. Nachdem die Mannschaft von Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal die WM 2018 verpasst hat, hofft die Fußballnation, beim diesjährigen Turnier wieder feiern zu können. Dazu müssen die Niederlande die Fußballhürde Ecuador überwinden. Dass dies durchaus möglich ist, verrät ein Blick auf die einzelne Besetzung: Das Team ist gespickt mit Weltstars wie Virgil van Dijk vom FC Liverpool, Matthijs de Ligt vom FC Bayern oder Frenkie de Jong vom FC Barcelona.

ARD und ZDF übertragen bis auf wenige Ausnahmen die meisten WM-Spiele live im TV – MagentaTV überträgt alle WM-Spiele 2022 live. Übrigens: Alle Informationen zur diesjährigen WM finden Sie hier.

Niederlande – Ecuador: der Livestream

Das Spiel zwischen den Niederlanden und Ecuador wird am Freitag, 25.11.2022 um 17:00 Uhr angepfiffen. Außerdem überträgt Das Erste die Begegnung sowohl im TV als auch in der eigenen Mediathek.

Joyn hat auch einen kostenlosen Livestream für Das Erste.

Sie können das Spiel auch live auf MagentaTV verfolgen. Das dafür erforderliche Abonnement kostet zehn Euro.

Zuschauer dürfen sich auf das Spiel freuen. Ecuador befindet sich in einer ähnlichen Situation wie die Niederlande: Nach dem Verpassen der letzten WM ist die Vorfreude besonders groß. Ein Sieg gegen die Niederlande dürfte Ecuador berechtigte Hoffnungen auf den Einzug ins Achtelfinale machen. Spannung ist also in jedem Fall angesagt.

