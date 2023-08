Berlin. Auch nach der Vorrunde der deutschen Frauenfußballmannschaft wird das ZDF wie geplant die Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland weiter übertragen. Das sagte Sprecher Thomas Hagedorn der Deutschen Presse-Agentur. „Die Marktanteile bei den Übertragungen der WM-Spiele ohne deutsche Beteiligung zeigen bisher, dass das Publikum dieser WM trotz der Zeitverschiebung Aufmerksamkeit schenkt.“ „Inwieweit sich das nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft in der Vorrunde ändern wird, bleibt abzuwarten“, sagte Hagedorn.

Am vergangenen Samstag lockte der öffentlich-rechtliche Sender mit dem WM-Spiel zwischen Frankreich und Brasilien 2,5 Millionen TV-Zuschauer vor die Bildschirme, was einem Marktanteil von 28,5 Prozent entspricht. Mehr als zehn Millionen Menschen erlebten die Niederlage der DFB-Frauen gegen Kolumbien am Sonntag im Schnitt in der ARD bei einem Marktanteil von 61,6 Prozent.

Das Programm

Statt zu zeigen, wie Deutschlands Fußballer am Dienstag um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen, überträgt das ZDF die Begegnungen zwischen Kolumbien und Jamaika sowie zwischen Frankreich und Marokko. Am Samstag sind im ZDF die Achtelfinalspiele zwischen der Schweiz und Spanien (7.00 Uhr) sowie zwischen Japan und Norwegen (10.00 Uhr) zu sehen. Am Sonntag geht es in der ARD-Sportschau um 10 Uhr mit den Spielen Niederlande gegen Südafrika und Schweden gegen die USA weiter. Am Montag, 7. August, zeigt die ARD ab 9 Uhr die Spiele zwischen England und Nigeria sowie zwischen Australien und Dänemark.

Personell wird es nach dem Ende noch etwas abgespeckt. „Das ZDF ist in Australien und Neuseeland mit einem kleinen, achtköpfigen Redaktions- und Reportageteam vertreten. Die Berichterstattung aus dem Quartier der deutschen Nationalmannschaft ist nun nicht mehr verfügbar und wird daher entsprechend reduziert“, sagte Hagedorn.

