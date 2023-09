TNT Sports Verfolgen Sie die Spiele der Europa League live in Großbritannien mit TNT Sports Siehe bei TNT Sports DAZN Sehen Sie sich die Europa League in Kanada ab 30 CA$ pro Monat an Siehe bei DAZN

Liverpool startet heute seine UEFA-Europa-League-Saison mit einem Ausflug in die malerische österreichische Stadt Linz, wo sie im Eröffnungsspiel der Gruppe E gegen den LASK antreten.

Während die Enttäuschung der Kop-Fangemeinde darüber, dass Liverpool es zum ersten Mal seit 2016/17 nicht geschafft hat, die Champions League zu erreichen, spürbar war, bietet das Zweitliga-Turnier der UEFA den Reds dennoch eine echte Chance auf den Titel, wobei die Merseysiders der Favorit auf den Titel sind Dublin nächsten Mai.

Die Männer von Jürgen Klopp gehen in dieser Begegnung in solider nationaler Form an den Start, wobei Liverpool in den ersten fünf Premier-League-Spielen der neuen Saison ungeschlagen blieb. Sie treffen nun auf ein LASK-Team, das ebenfalls einen starken Start in die neue Saison hingelegt hat: Die Schwarz-Weißen liegen mit vier Siegen aus sieben Spielen derzeit auf dem dritten Platz der österreichischen Bundesliga.

Im Folgenden stellen wir die besten vor Live-TV-Streaming-Dienste damit Sie jedes Spiel live verfolgen können, wo auch immer Sie sich auf der Welt befinden.

Für Jürgen Klopp hat dieses Turnier eine besondere Bedeutung. Das erste Heimspiel des deutschen Trainers als Trainer des FC Liverpool war 2015 ein Europa-League-Gruppenspiel gegen Rubin Kasan. Tim Goode/PA Images/Getty Images

LASK gegen Liverpool: Wann und wo?



Der LASK empfängt Liverpool in der Raiffeisen Arena in Linz Donnerstag, 21. September. Der Anpfiff ist angesetzt 18:45 Uhr MEZ Ortszeit in Österreich (17:45 Uhr im Vereinigten Königreich, 12:45 Uhr ET, 9:45 Uhr PT in den USA und Kanada und 2:45 Uhr AEST am Freitag, 22. September in Australien).

So können Sie LASK gegen Liverpool über ein VPN von überall aus online ansehen

Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Spiele der Europa League lokal anzusehen, benötigen Sie möglicherweise eine andere Möglichkeit, das Geschehen zu verfolgen – hier kann die Verwendung eines VPN nützlich sein. Ein VPN ist auch der beste Weg, um zu verhindern, dass Ihr ISP Ihre Geschwindigkeit am Spieltag drosselt, indem es Ihren Datenverkehr verschlüsselt. Es ist auch eine gute Idee, wenn Sie auf Reisen sind und mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind und dieses hinzufügen möchten eine zusätzliche Ebene der Privatsphäre für Ihre Geräte und Anmeldungen.

Mit einem VPN können Sie Ihren Standort auf Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop virtuell ändern, um Zugriff auf das Spiel zu erhalten. Wenn Ihnen also Ihr Internetprovider oder Mobilfunkanbieter eine IP-Adresse zugewiesen hat, die Ihren Standort fälschlicherweise in einer Sperrzone anzeigt, kann ein VPN dieses Problem beheben, indem es Ihnen eine IP-Adresse in Ihrem korrekten, nicht gesperrten Bereich zuweist. Die meisten VPNs, wie unser Wahl der Redaktion, ExpressVPNMachen Sie es wirklich einfach, dies zu tun.

Die Verwendung eines VPN zum Ansehen oder Streamen von Sportarten ist in jedem Land, in dem VPNs legal sind, einschließlich den USA, Großbritannien und Kanada, legal, sofern Sie über ein legitimes Abonnement für den Dienst verfügen, den Sie streamen. Sie sollten sicherstellen, dass Ihr VPN korrekt eingerichtet ist, um Lecks zu verhindern: Selbst wenn VPNs legal sind, kann der Streaming-Dienst das Konto von jedem kündigen, der seiner Meinung nach korrekt angewendete Blackout-Beschränkungen umgeht.

Livestream LASK gegen Liverpool in den USA

Amerikanische Fußballfans können dieses Spiel über Paramount Plus streamen, das in den USA die exklusiven Live-Übertragungsrechte für die Europa League in englischer Sprache besitzt.

Sarah Tew/CNET Paramount Plus bietet in den USA zwei Hauptabonnements an: Essential für 6 US-Dollar pro Monat und Premium für 12 US-Dollar pro Monat. Beide bieten Berichterstattung über die Europa League. Die günstigere Essential-Option enthält Anzeigen für On-Demand-Streaming und verfügt nicht über Live-CBS-Feeds sowie die Möglichkeit, Sendungen herunterzuladen, um sie später offline anzusehen. Neulinge des Dienstes können eine 30-tägige kostenlose Testversion nutzen, während Studenten möglicherweise Anspruch auf einen Rabatt von 25 % haben. Lesen Sie unseren Paramount Plus-Test.

Livestream LASK gegen Liverpool in Großbritannien

Die Live-Übertragungsrechte der Europa League im Vereinigten Königreich liegen bei TNT Sports (früher bekannt als BT Sport).

TNT Sports TNT Sports wurde von BT Sports umbenannt und bietet Zuschauern in Großbritannien in dieser Saison ausschließlich Live-Spiele der Europa League an. Sie können auf TNT Sports genauso wie auf den Vorgänger zugreifen, unter anderem über Sky Q als TV-Paket sowie die Möglichkeit zum Online-Streaming. Es kostet in beide Richtungen 30 £ und wird in einem Paket geliefert, das die Dokumentationsbibliothek von Discovery Plus enthält.

Livestream LASK gegen Liverpool in Kanada

Wenn Sie Spiele der Europa League in Kanada live streamen möchten, müssen Sie DAZN Canada abonnieren. Der Dienst verfügt in dieser Saison über die exklusiven Übertragungsrechte für das Turnier.

Ein DAZN-Abonnement kostet derzeit 30 CA$ pro Monat oder 200 CA$ pro Jahr und ermöglicht Ihnen außerdem Zugang zu Fußball der Champions League und EFL Championship, Six Nations Rugby und WTA-Tennis. Neben dedizierten Apps für iOS und Android gibt es eine breite Palette an Unterstützung für Set-Top-Boxen und Smart-TVs.

Livestream LASK gegen Liverpool in Australien

Fußballfans in Down Under können die Spiele der Europa League beim Streamingdienst Stan Sport verfolgen, der die exklusiven Rechte besitzt, den Wettbewerb in dieser Saison live in Australien zu übertragen.

Stan Sport gibt Ihnen 10 AU$ pro Monat zurück (zusätzlich zu einem Stan-Abonnement von 10 AU$), aber der Streaming-Dienst bietet derzeit eine siebentägige kostenlose Testversion an. Mit einem Abonnement erhalten Sie außerdem Zugriff auf die Action der Champions League und der Europa Conference League sowie auf internationales Rugby und die Formel E.

