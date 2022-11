Sehen Sie sich die ersten aufregenden Ansichten der NASA-Raumsonde Orion von der Erde an

In einer triumphalen Darbietung roher Raketenkraft, Die NASA startete endlich ihre lange verzögerte Artemis I Mondmission. Als das feurige Getöse vorbei war und die Orion-Kapsel es sicher in den Weltraum geschafft hatte, fing das Raumschiff einige frische Blicke auf unseren schönen Heimatplaneten ein.

Während Artemis I, eine unbemannte Reise um den Mond, das Baby der NASA ist, hat auch internationale Partner in die Reise investiert. Die Europäische Weltraumorganisation hat Beiträge geleistet, deren Logo auch auf dem Orion-System prangt. Die Bemannte Raumfahrt-Gruppe der ESA teilte eine der erste Erdansichten von Orions Kameras nach dem Start.

Das Bild zeigt einen Teil des Orion in strahlendem Weiß mit der blauen Kurve der Erde dahinter. Es wurde von einer Kamera aufgenommen, die am Ende eines Flügels der Solaranlage angebracht ist, der Teil des europäischen Servicemoduls ist. Das Modul versorgt die Orion-Kapsel, die eines Tages Menschen an Bord bringen wird, mit Strom, Wasser und Sauerstoff.



Läuft gerade:

Schau dir das an:

Wie die NASA die ersten Artemis-Mondbilder mit …

6:23



Orion ist mit 16 Kameras ausgestattet, um seine historische Reise um den Mond und zurück zu dokumentieren. Die vier Flügel der Solaranlage haben an ihrer Spitze jeweils eine kommerzielle Kamera, die für die Raumfahrt angepasst wurde. Andere Kameras sind sowohl innerhalb als auch außerhalb des Raumfahrzeugs angebracht.

Die NASA teilte mit ein beeindruckendes kurzes Video von Orion, das die Erde als ätherische Kugel zeigt, die vom Raumschiff abfällt. Es bringt die Realität des lang erwarteten Starts nach Hause und zeigt, wie reibungslos die Mission bisher verlaufen ist.

Die NASA hat dieses Video weiterverfolgt noch einer Es zeigt die Erde, die wie ein leuchtender blau-weißer Kieselstein vor der Dunkelheit des Weltraums aussieht. Orion war zu diesem Zeitpunkt seiner Reise 57.000 Meilen (92.000 Kilometer) von zu Hause entfernt.

Artemis I fängt gerade erst an. Orion ist auf dem Weg zum Mond mit einer erwarteten Rückkehr zur Erde am 11. Dezember. Die NASA testet die Fähigkeiten und die Sicherheit der massiven Space Launch System-Rakete und des Orion-Raumfahrzeugs, um zu zeigen, dass sie beide Astronauten für Artemis II sicher befördern können. Das bedeutet, dass Orion beim nächsten Start Menschen an Bord haben könnte, die Fotos von der Erde machen.