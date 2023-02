Sehen Sie sich an, wie der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, über Inflation, Zinssätze und die Wirtschaft spricht

[The stream is slated to start at 12:40 a.m.ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, spricht am Dienstagnachmittag in einer Frage-und-Antwort-Runde mit dem Vorsitzenden der Carlyle Group, David Rubenstein. Die Veranstaltung findet im Economic Club in Washington, DC statt

Die Diskussion findet weniger als eine Woche statt, nachdem die Fed ihren Leitzins um einen weiteren Viertelprozentpunkt auf einen Zielbereich von 4,5 % bis 4,75 % angehoben hat. Nach dem Schritt sagte Powell, er sehe einige Anzeichen dafür, dass sich die Inflation in der Wirtschaft abkühle, fügte jedoch hinzu, dass die Zentralbank ihre Wachsamkeit aufrechterhalten müsse.

Die Märkte gehen allgemein davon aus, dass die Fed im März und im Mai erneut anheben wird, bevor sie eine Pause einlegen, um die Auswirkungen der höheren Zinsen auf die Inflation und die Wirtschaft zu beurteilen.

