Sehen Sie sich 2023 Super Bowl-Anzeigen vor dem großen Spiel an: Jeder Werbespot bisher

Beim Super Bowl geht es um mehr als nur Fußball. Es ist ein Schaufenster für Unternehmen, um ihre neuesten, wildesten Innovationen vorzustellen, und für Werbeagenturen, die versuchen, den Zuschauern diese Produkte und Dienstleistungen in kurzen Anzeigen zu verkaufen, die eher Minifilmen ähneln. Bisher sind die Werbespots der Bierunternehmen führend.

Berühmtheiten gibt es zuhauf, Spezialeffekte blenden. Einige Anzeigen zerren an den Herzen, während andere die Witze wie Seltzer im Gesicht eines Clowns entfesseln. Einige der Anzeigen sind sofortige Hits. (Alexa, die im Haus von Scarlett Johansson und Colin Jost zum Gedankenleser wird, war letztes Jahr ziemlich lustig.) Und andere lassen die Zuschauer so verwirrt zurück, wie Homer Simpsons opernhafter, Schneekugel-zerschmetternder Mister-Plow-Werbespot ihn und seine ganze Familie zurückgelassen hat. (Lisa: „Papa, ist das deine Werbung?“ Homer: „Ich weiß nicht!“)

Unternehmen veröffentlichen bereits Teaser und sogar Vollversionen ihrer Anzeigen vor dem Spiel am 12. Februar, bei dem die Kansas City Chiefs in Glendale, Arizona, gegen die Philadelphia Eagles antreten werden. Während der große Tag näher rückt, werden wir diese Geschichte mit so vielen Super Bowl-Werbespots aktualisieren, wie wir online finden können, und die neuesten Veröffentlichungen ganz oben veröffentlichen. (Hier ist die letztjährige Aufstellung.)

Michelob Ultra: Tag der neuen Mitglieder

Die Biermarke Michelob Ultra setzt am größten Tag des Fußballs auf ein Golfthema. Die mit Prominenten besetzte, von Caddyshack inspirierte Anzeige lässt Tennis-Superstar Serena Williams gegen den Nachfolgeschauspieler Brian Cox in einem Match für die Ewigkeit antreten. Es gibt auch eine Extended-Cut-Fassung.

Michelob Ultra: Voller Swing-Klatsch

Sportprominente tummeln sich in einer Anzeige, die Bier mit einer Promo für die Netflix-Golfdokuserie „Full Swing“ kombiniert. Die Anzeige enthält einen QR-Code, der die frühe Anzeige der ersten Folge der Serie für eine begrenzte Zeit freischaltet.

Bud Light: Miles Teller tanzt

Niemand steht gerne in der Warteschleife, also beschließen der Schauspieler Miles Teller, seine Frau Keleigh und ihr Hund Bugsy, die Wartezeit zu vertreiben.

Rakuten: Cher von Clueless kehrt zurück

Fans von Alicia Silverstones Film Clueless aus dem Jahr 1995 werden die Super Bowl-Werbung einschalten wollen, denn Silverstones Cher ist zurück. In einem kurzen Teaser, der am 1. Februar veröffentlicht wurde, schreitet sie mit Einkaufstüten vor ein Klassenzimmer – Rakuten ist ein E-Commerce-Unternehmen, das vielleicht am besten für sein Online-Shopping-Prämienprogramm bekannt ist.

Oikos Joghurt: Deion Sanders und Familie

Der pensionierte NFL-Star Deion Sanders und seine Familie nehmen an einem epischen Kraftwettkampf bei einem Familienpicknick in einer Werbung für Oikos-Joghurt teil. Bleib Opa aus dem Weg, sonst.

Budweiser: Sechs Grad Knospe

Bud reicht in einer Anzeige, die die Idee der Trennung von sechs Graden ausspielt, ein Sechserpack Flaschen herum. Der Schauspieler Kevin Bacon (von sechs Graden an Kevin Bacon-Ruhm) erzählt. Der Werbespot überarbeitet einen klassischen Budweiser-Slogan: „This Bud’s for you.“

Busch Light: Der Busch-Ratgeber

Der Outdoor-Sprecher von Busch Light, „Busch Guy“, hat eine amüsant verwirrende Begegnung mit der Singer-Songwriterin Sarah McLachlan in einer Anzeige, die von der Definition des Wortes „Shelter“ abhängt. In den Armen des Engels…

Sam Adams: Ein helleres Boston

In den Bierwerbespots von Sam Adams aus Boston ist oft „Ihr Cousin aus Boston“ zu sehen. In dieser Super-Bowl-Werbung inspiriert Sam Adams‘ „remastered“ Boston Lager den Cousin dazu, von einem „helleren Boston“ zu träumen, in dem Red Sox- und Yankee-Fans ihn umarmen.

Miller Lite und Coors Light: High-Stakes-Bierwerbung

Eine der komplizierteren Super-Bowl-Anzeigen für 2023 stammt von Bier-Biggie Molson Coors in Zusammenarbeit mit der Online-Wettseite DraftKings. Berechtigte Zuschauer können vorhersagen, wie sich die Big-Game-Werbung für Miller Lite und Coors Light entwickeln wird, und möglicherweise einen Anteil von 500.000 US-Dollar gewinnen.

Avocados aus Mexiko: Anna Faris

Scary Movie Star Anna Faris ist in einem Teaser für Avocados aus Mexiko zu sehen, einer Organisation, die Avocadozüchter vertritt. Der Trailer im Filmstil erinnert uns daran, dass Avocados eine Frucht sind, und neckt das Thema für die große Anzeige: „Die Welt wird besser.“

Crown Royal: Dave Grohl lernt etwas Neues

Foo Fighters-Star Dave Grohl liest eine Reihe von Objekten in einem Teaser für die kanadische Whiskymarke Crown Royal vor. Was haben all diese Objekte gemeinsam? Die große Spielanzeige von Crown Royal wird alles erzählen.

Arbeitstag: Ozzy als Kollege

Sie haben vielleicht noch nie von Workday gehört, einem Unternehmen für Unternehmenssoftware, das in diesem Jahr seine erste Super Bowl-Werbung betreibt. Aber Sie haben sicher schon von Rocker Ozzy Osbourne gehört, der einen hochgeknöpften, krawattentragenden neuen Angestellten spielt, der bereit ist, das Büro aufzurütteln. Auch andere Musiker werden in der Anzeige zu sehen sein, darunter Joan Jett.

Budweiser: Sechs Grade von Kevin Bacon

Budweiser, einer der größten Namen im Bierbereich, neckte seine Super-Bowl-Kampagne mit einem kurzen Video, in dem der Schauspieler Kevin Bacon sagte: „Sie sagen, dass alle Menschen sechs Grad der Trennung voneinander entfernt sind, aber einige sind nur ein Sixpack entfernt. “ Was hat Budweiser vor? Wir müssen warten, um es herauszufinden.

Heineken 0.0: Ant-Man und die Wespe

Heineken wird den Werbespots für Super-Bowl-Biere den Atem nehmen, indem es in Partnerschaft mit Marvel Studios für sein alkoholfreies Heineken 0.0 wirbt. Ant-Man und die Wespe: Quantumania. Die Biermarke startete die Kampagne mit einem kurzen Teaser mit Paul Rudd als Ant-Man.

Michelob Ultra: Caddyshack

Fans des Filmklassikers Caddyshack aus dem Jahr 1980 werden die Michelob Ultra Super Bowl-Kampagne verfolgen wollen. Ja, das ist der ehemalige Quarterback der Dallas Cowboys, Tony Romo, der Bill Murrays ikonische Rolle als Greenskeeper Carl Spackler nachbildet.

Ein zweiter Teaser zeigt Fußballstar Alex Morgan, wie sie sich ein Bier aus ihrer Golftasche einschenkt.

Und ein dritter Clip zeigt den Boxer Canelo Alvarez, der einen modifizierten Golfwagen voller Bier fährt.

Pringles: Du hast geschaut

Zuerst neckte Pringles die versteckte Berühmtheit in ihrer Anzeige, enthüllte dann aber, dass es sich um Sängerin Meghan Trainor handelt, obwohl die gesamte Anzeige noch nicht veröffentlicht wurde. Hab dich angeschaut!

FanDuel: Kick of Destiny

Die Sportwetten-Website FanDuel wird mit einem Live-Werbespot mit dem vierfachen Super-Bowl-Champion Rob Gronkowski für Spannung sorgen. Gronk, der während seiner Karriere ein knappes Ende hatte, wird versuchen, ein Field Goal zu schießen. Wenn er es schafft, gewinnen FanDuel-Big-Game-Wetter einen Anteil von 10 Millionen US-Dollar an Gratiswetten.

Downy Unstoppables: Raten Sie den Promi

Downys Gag ist, dass die Weichspülerfirma einen mysteriösen Star engagiert hat, der sein Gesicht mit einem Hoodie bedeckt. Er sagt, er werde bis zum Super Bowl-Sonntag 12 Wochen lang an dem Hoodie schnüffeln, um herauszufinden, ob die Behauptung stimmt, dass Downy Unstopables die Kleidung so lange frisch hält. (Spoiler: YouTube-Rater sind ziemlich überzeugt, dass es sich um einen gewissen Righteous Gemstones-Star handelt.)

Doritos: Jack Harlow

Doritos neckte seine große Anzeige zuerst mit a vage Social-Media-Beitrag und sagte: „Eine Tüte Doritos BBQ, Paparazzi und eine mysteriöse Person betreten eine Bar …“ Am 12. Januar veröffentlichte die Snackmarke ein Video, das Rapper Jack Harlow zeigt, wie er einen Chip kaut, während ihn jemand nach „einer Dreiecksbeziehung“ fragt. “ Was soll das alles heißen?

PopCorners: Breaking Bad

PopCorners, ein Popcorn-Snack von Frito-Lay, zeigt Bryan Cranston und Aaron Paul, die ihre berühmten Charaktere Walter White und Jesse Pinkman aus der AMC-Hitserie Breaking Bad wiedergeben, die seit 10 Jahren nicht mehr ausgestrahlt wird.

Bleiben Sie dran für weitere Super Bowl-Werbung.

Korrektur, 17. Januar: In einer früheren Version dieser Geschichte wurde der Name des viermaligen Super-Bowl-Champions, der in der kommenden FanDuel-Werbung die Hauptrolle spielt, falsch geschrieben. Sein Name ist Rob Gronkowski.