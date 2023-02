Sehen Sie sich 2023 Super Bowl-Anzeigen vor dem großen Spiel an: Die besten Werbespots bisher

Der Super Bowl: Er ist größer als nur Fußball. Das große Spiel ist ein Schaufenster für Unternehmen, um ihre neuesten, wildesten Innovationen auf den Markt zu bringen, und für Werbeagenturen, die versuchen, diese Produkte und Dienstleistungen in kurzen Anzeigen zu verkaufen, die eher Minifilmen ähneln. Bisher sind die Werbespots der Bierunternehmen führend vor dem Sonntagsspielaber auch Lebensmittelmarken, Autofirmen und Online-Dienste spielen eine Rolle.

Berühmtheiten gibt es zuhauf, Spezialeffekte blenden. Einige Anzeigen zerren an den Herzen, während andere die Witze wie Seltzer im Gesicht eines Clowns entfesseln. Einige der Anzeigen sind sofortige Hits. (Alexa, die im Haus von Scarlett Johansson und Colin Jost zum Gedankenleser wird, war letztes Jahr ziemlich lustig.) Und andere lassen die Zuschauer so verwirrt zurück, wie Homer Simpsons opernhafter, Schneekugel-zerschmetternder Mister-Plow-Werbespot ihn und seine ganze Familie zurückgelassen hat. (Lisa: „Papa, ist das deine Werbung?“ Homer: „Ich weiß nicht!“)

Unternehmen veröffentlichen bereits Teaser und sogar Vollversionen ihrer Anzeigen vor dem Spiel am Sonntag, bei dem die Kansas City Chiefs in Glendale, Arizona, gegen die Philadelphia Eagles antreten. Während der große Tag näher rückt, werden wir diese Geschichte mit so vielen Super Bowl-Werbespots aktualisieren, wie wir online finden können, und die neuesten Veröffentlichungen ganz oben veröffentlichen. (Hier ist die letztjährige Aufstellung.)

Doritos: Jack Harlow

Rapper Jack Harlow lässt sich von der Form von Doritos inspirieren, um einen globalen Dreieckstrend auszulösen. Halten Sie Ausschau nach den anderen musikalischen Promis, die vorbeischauen.

Pepsi Zero Sugar: Steve Martin und Ben Stiller

Pepsi gibt sich nicht mit nur einer Anzeige zufrieden, sondern veröffentlicht zwei separate Einträge mit dem Titel „Großartige Schauspielerei oder großartiger Geschmack?“ Einer zeigt den Schauspieler und Komiker Steve Martin und der andere den Schauspieler und Komiker Ben Stiller (suchen Sie nach dem Zoolander-Cameo). Schauen Sie sich die erweiterten Versionen von beiden an:

Turbosteuer

Ein temperamentvoller Tänzer vor einem Springbrunnen ist Teil der Kampagne von Turbo Tax, die die Menschen auffordert, Dinge zu tun, die sie tun möchten, wie Tanzen, und ihre Steuern Profis zu überlassen.

Google: Auf Pixel behoben

Amy Schumer, Giannis Antetokounmpo und Doja Cat korrigieren ihre Fotos mit den Bildbearbeitungsfunktionen ihrer Google Pixel 7-Telefone. Auf Wiedersehen Ex-Freunde, schlechte Modewahl und verschwommene Aufnahmen.

Mr. Peanut: Der Braten

Mr. Peanut von Planters bekommt eine andere Art von Röstung, wenn Comedians zusammenkommen, um das animierte erdnussförmige Maskottchen mit Zylinder und Monokel zu rösten. Es ist mehr als eine kurze Anzeige. Pflanzer werden den Braten in voller Länge am Spieltag online entfesseln.

Skechers: Snoop Dogg

Rapstar Snoop Dogg zeigt seine Skechers-Kicks, wenn er reist, Zeitungen ausliefert, einem echten Hund die Haare schneidet und Fußball trainiert. Eine Reihe von Gaststars kommen mit auf die Reise.

Dexcom: Fühlt sich an wie Magie

Popstar Nick Jonas spricht über die magischen Eigenschaften des kontinuierlichen Glukosemesssystems Dexcom G7.

Paramount Plus: Stallone tritt gegeneinander an

Sylvester Stallone spielt die Hauptrolle in Tulsa King, einem Krimidrama, das jetzt gezeigt wird Überragendes Plus, also macht es Sinn, dass er auch in der Super Bowl-Werbung des Streaming-Dienstes mitspielt. Paramount-Stars Dora the Explorer, Captain Pike aus Star Trek, Beckett Mariner aus Lower Decks, Lieutenant Dangle von 911 und Stallones eigene drei Töchter, Sophia, Sistine und Scarlet, treten ebenfalls auf.

GM x Netflix: Warum kein Elektroauto?

General Motors und Netflix haben sich zusammengetan, um für Elektrofahrzeuge zu werben, Teil einer Partnerschaft, bei der mehr Elektrofahrzeuge in Netflix-Produktionen zu sehen sein werden. Will Ferrell spielt neben einer Auswahl von Netflix-Stars aus Shows wie Bridgerton, Stranger Things und Squid Game.

Uber One: Diddy macht einen Hit

Sean „Diddy“ Combs macht sich an die Arbeit und schreibt einen Hit für Uber One. Auf seiner Suche nach einem Ohrwurm zum Thema Uber macht er eine Tour durch frühere Hits von Sängern wie Donna Lewis und Ylvis.

DraftKings: Gratiswette

Comedian Kevin Hart arbeitet sich durch eine mit Stars besetzte Party, um für die Gratiswetten-Aktion von DraftKing für den Super Bowl zu werben.

Pop Corners: Breaking Bad Wiedervereinigung

PopCorners, ein Popcorn-Snack von Frito-Lay, zeigt Bryan Cranston und Aaron Paul, die ihre berühmten Charaktere Walter White und Jesse Pinkman aus der AMC-Hitserie Breaking Bad wiedergeben, die seit 10 Jahren nicht mehr ausgestrahlt wird.

Downy Unstoppables: Mystery-Promi gelüftet

Downy veröffentlichte eine Reihe von Teaser-Spots über einen mysteriösen Promi, der sein Gesicht mit einem Hoodie bedeckte, und sagte, er würde bis zum Super Bowl-Sonntag daran schnüffeln, um die Behauptung zu testen, dass Downy Unstopables die Kleidung so lange frisch hält. In der letzten Anzeige erklärt er es für wahr und unternimmt eine wilde Fahrt durch eine Nachbarschaft.

Hellmann’s: Wer ist im Kühlschrank?

Wortspiele stehen bei Hellmann’s Mayonnaise auf der Speisekarte. Die Marke hat die Schauspieler Jon Hamm und Brie Larson mit Lebensmittelnamen in einem riesigen Kühlschrank gefangen. Dann taucht Komiker Pete Davidson auf.

Rakuten: Ahnungsloses Wiedersehen

Zuerst bekamen wir einen kurzen Teaser von Alicia Silverstone, die zu ihrer legendären Rolle als Cher in Clueless zurückkehrt. Jetzt hat das E-Commerce-Unternehmen Rakuten einen erweiterten Schnitt der modeorientierten Anzeige enthüllt, in der Silverstone mit Clueless-Co-Star Elisa Donovan zusammengeführt wird. Während des Spiels wird eine gekürzte 30-Sekunden-Version ausgestrahlt.

Booking.com: Irgendwo, überall

Melissa McCarthy singt ihr Herz aus der Seele in einem Werbespot, der wie ein Rückblick-Musical voller heller Kostüme und großer Tanznummern gestaltet ist. Sie wünscht sich nur verzweifelt einen Urlaub, den sie über Booking.com gebucht hat.

Workday: Rockstar

Workday bringt etwas Rock-and-Roll-Glamour in die Unternehmenssoftware, indem es die echten Rocker Ozzy Osbourne, Gary Clark Jr., Joan Jett, Billy Idol und Paul Stanley engagiert, um „Unternehmenstypen“ dafür zu schelten, dass sie sich gegenseitig Rockstars nennen.

Michelob Ultra: Tag der neuen Mitglieder

Die Biermarke Michelob Ultra setzt am größten Tag des Fußballs auf ein Golfthema. Die mit Prominenten besetzte, von Caddyshack inspirierte Anzeige lässt Tennis-Superstar Serena Williams gegen den Nachfolgeschauspieler Brian Cox in einem Match für die Ewigkeit antreten. Es gibt auch eine Extended-Cut-Fassung.

Michelob Ultra: Voller Swing-Klatsch

Sportprominente tummeln sich in einer Anzeige, die Bier mit einer Promo für die Netflix-Golfdokuserie „Full Swing“ kombiniert. Die Anzeige enthält einen QR-Code, der die frühe Anzeige der ersten Folge der Serie für eine begrenzte Zeit freischaltet.

Bud Light: Miles Teller tanzt

Niemand steht gerne in der Warteschleife, also beschließen der Schauspieler Miles Teller, seine Frau Keleigh und ihr Hund Bugsy, die Wartezeit zu vertreiben.

Oikos Joghurt: Deion Sanders und Familie

Der pensionierte NFL-Star Deion Sanders und seine Familie nehmen an einem epischen Kraftwettkampf bei einem Familienpicknick in einer Werbung für Oikos-Joghurt teil. Bleib Opa aus dem Weg, sonst.

Budweiser: Sechs Grad Knospe

Bud reicht in einer Anzeige, die die Idee der Trennung von sechs Graden ausspielt, ein Sechserpack Flaschen herum. Der Schauspieler Kevin Bacon (von sechs Graden an Kevin Bacon-Ruhm) erzählt. Der Werbespot überarbeitet einen klassischen Budweiser-Slogan: „This Bud’s for you.“

Busch-Licht: Der Busch-Ratgeber

Der Outdoor-Sprecher von Busch Light, „Busch Guy“, hat eine amüsant verwirrende Begegnung mit der Singer-Songwriterin Sarah McLachlan in einer Anzeige, die von der Definition des Wortes „Shelter“ abhängt. In den Armen des Engels…

Sam Adams: Ein helleres Boston

In den Bierwerbespots von Sam Adams aus Boston ist oft „Ihr Cousin aus Boston“ zu sehen. In dieser Super-Bowl-Werbung inspiriert Sam Adams‘ „remastered“ Boston Lager den Cousin dazu, von einem „helleren Boston“ zu träumen, in dem Red Sox- und Yankee-Fans ihn umarmen.

Miller Lite und Coors Light: High-Stakes-Bierwerbung

Eine der komplizierteren Super-Bowl-Anzeigen für 2023 stammt von Bier-Biggie Molson Coors in Zusammenarbeit mit der Online-Wettseite DraftKings. Berechtigte Zuschauer können vorhersagen, wie sich die Big-Game-Werbung für Miller Lite und Coors Light entwickeln wird, und möglicherweise einen Anteil von 500.000 US-Dollar gewinnen.

Avocados aus Mexiko: Anna Faris

Scary Movie Star Anna Faris ist in einem Teaser für Avocados aus Mexiko zu sehen, einer Organisation, die Avocadozüchter vertritt. Der Trailer im Filmstil erinnert uns daran, dass Avocados eine Frucht sind, und neckt das Thema für die große Anzeige: „Die Welt wird besser.“

Crown Royal: Dave Grohl lernt etwas Neues

Foo Fighters-Star Dave Grohl liest eine Reihe von Objekten in einem Teaser für die kanadische Whiskymarke Crown Royal vor. Was haben all diese Objekte gemeinsam? Die große Spielanzeige von Crown Royal wird alles erzählen.

Heineken 0.0: Ant-Man und die Wespe

Heineken wird den Werbespots für Super-Bowl-Biere den Atem nehmen, indem es in Partnerschaft mit Ant-Man und The Wasp: Quantumania von Marvel Studios für sein alkoholfreies Heineken 0.0 wirbt. Die Biermarke startete die Kampagne mit einem kurzen Teaser mit Paul Rudd als Ant-Man.

Pringles: Du hast geschaut

Zuerst neckte Pringles die versteckte Berühmtheit in seiner Anzeige, enthüllte dann aber seine Sängerin Meghan Trainor. Die Anzeige konzentriert sich auf Leute, die Pringles-Dosen an ihren Händen feststecken. Hab dich angeschaut!

FanDuel: Kick of Destiny

Die Sportwetten-Website FanDuel wird mit einem Live-Werbespot mit dem vierfachen Super-Bowl-Champion Rob Gronkowski für Spannung sorgen. Gronk, der während seiner Karriere ein knappes Ende hatte, wird versuchen, ein Field Goal zu schießen. Wenn er es schafft, gewinnen FanDuel-Big-Game-Wetter einen Anteil von 10 Millionen US-Dollar an Gratiswetten.

Bleiben Sie dran für weitere Super Bowl-Werbung.