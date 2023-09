2. Aber Moment, Lance war nicht das erste fünfte Mitglied von ‚N Sync!

Diese Rolle wurde ursprünglich von gespielt Jason Galasso, der Fatone aus seiner High-School-Zeit aus dem Chor kannte und sich mit Gesangsgruppenkunst beschäftigte, als er aus dem Nichts von seinem alten Bekannten einen Pagen (1990er, FTW) bekam. Zufälligerweise kannte er auch Chasez, wie Galasso weiter erklärte Der digitale Runter Podcast im Jahr 2019, mit dem er „irgendwie rumgehangen hat“. Der Mickey-Mouse-Club„Stars mögen Chase Hampton Und Keri Russell.

Nachdem sie sich bei einer Interpretation von „perfekt eingefunden“ hatten Boyz II Männer„End of the Road“, das war’s, er war in der noch unbenannten Gruppe. „Ich erinnere mich, dass ich dachte: ‚Verdammt, Justin ist jung!‘“, erinnerte er sich. „Aber dann hörte ich ihn singen und dachte: ‚Oh, es spielt keine Rolle, wie alt er ist, er kann mitreißend singen.‘

Gleichzeitig war der Basssänger aber auch in einer dreiköpfigen Gruppe namens Unreal, „also versuche ich immer noch zu entscheiden, was ich machen möchte, in welche Richtung ich gehen möchte.“ zu welcher Gruppe ich gehen möchte“, erinnert sich Galasso, der heutzutage im Hypothekendarlehensgeschäft tätig ist. „Denn ich erinnere mich, als Lou Pearlman zum ersten Mal Musik mitbrachte, dachte er darüber nach, welche Art von Musik wir machen würden, und ich komme aus R&B und Hip-Hop. Das ist meine Liebe, mein Herz, meine Seele.“ .“

Als Pearlman mit „diesem Techno im europäischen Stil vorbeikam, dachte ich nur: ‚Hmm, okay‘.“ Also reiste er mit den anderen Jungs von Unreal nach Atlanta, um eine Demo aufzunehmen, die seiner Meinung nach gelungen ist Großartig.

In der Zwischenzeit begann ‚N Sync, einen Look zu entwerfen, und sie sprachen darüber, eine Präsentation für Disneys Pleasure Island zusammenzustellen. Sie machten sogar einen Ausflug dorthin Shaquille O’NealIch kam zu ihm nach Hause, um sein Heimstudio in Orlando zu besichtigen, aber sie hatten noch keine Musik aufgenommen. Und was für Galasso noch bedeutsamer war: Sie hatten noch keine Verträge unterzeichnet.

Schon bald versuchten beide Gruppen, ihn zum Unterschreiben zu bewegen. Galasso sagte, er habe die Duellverträge einem Anwalt vorgelegt, und während der Deal mit dem Trio ein ziemlich normales Thema sei, habe sich Pearlman als sechstes Mitglied in den ‚N Sync-Vertrag eintragen lassen, und dieser Vertrag sei „dick wie ein Telefonbuch“. Er hatte das Gefühl, dass die anderen Mitglieder von ‚N Sync von dem Deal begeisterter waren als er – was stimmte, denn sie alle unterschrieben ihn, ob sie nun wirklich verstanden, was er beinhaltete oder nicht.

Also entschied sich Galasso letztendlich für die Gruppe, die nicht zu „N Sync“ gehörte.