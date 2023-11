Sehen Sie Kylie Jenner und Timothée Chalamet Twin beim Red Carpet Outing

Schauen Sie nicht nach oben, aber Kylie Jenner Und Timothée Chalamet scheinen eine Verabredungsnacht zu haben.

Der Kardashianer Der Star und der Oscar-Nominierte betraten am 1. November jeweils den roten Teppich bei den WSJ Magazine 2023 Innovator Awards in New York City. Die beiden posierten getrennt für Fotos – ihr Debüt auf dem roten Teppich hatten sie noch nicht zusammen –, aber sie passten beide schick zusammen , komplett schwarze Ensembles.

Kylie trug ein schwarzes ärmelloses Oberteil und einen Säulenrock, als sie sich darauf vorbereitete, den Markenpreis für ihr Unternehmen Khy bei der Veranstaltung im Museum of Modern Art entgegenzunehmen. Währenddessen sah Timothée bei seinen Soloaufnahmen in einem schwarzen Anzug elegant aus und machte einmal ein Foto mit dem Regisseur Martin Scorsese.

Kylie, 26, und Timothée, 27, lösten erstmals im April nach ihrer Trennung von Liebesgerüchten Gerüchte aus Travis Scottmit dem sie Kinder teilt Stormi5, und Aire18 Monate.

Obwohl sie ihre Beziehung in den ersten Monaten privat hielten, machte das Paar seine Romanze im September öffentlich BeyoncéDas mit Stars besetzte Geburtstagskonzert in Los Angeles, wo sie auf dem PDA ins Publikum packten.

Tage später trafen der Kylie Cosmetics-Mogul und die Wonka Der Schauspieler nahm seine aufkeimende Beziehung mit nach New York und unternahm sogar einen intimen Date-Abend bei den US Open 2023.