Shani Louks Mutter ist Deutsche, ihr Vater Israeli. Der Angriff auf Israel am 7. Oktober stürzte die Familie in die emotionale Hölle: Hamas-Terroristen entführten Shani auf einem Musikfestival im Süden des Landes. Sie wurde höhnisch auf der Ladefläche eines Pickups zur Schau gestellt, blutüberströmt und halbnackt.

Niemand weiß, wie lange Shani gelebt hat und was sie in den letzten drei Wochen durchgemacht hat. Doch seit dem 30. Oktober herrscht traurige Gewissheit: Shani ist tot.

Für die Mütter und Väter anderer entführter Jugendlicher verheißt die Nachricht über Shani nichts Gutes. Rachel Goldberg zum Beispiel sah ihren Sohn Hersh zum letzten Mal, als er ihr am Vorabend des Supernova-Musikfestivals einen Abschiedskuss gab. Hersh ging zur gleichen Veranstaltung wie Shani. Das ikonische Festival versprach „eine Reise der Einheit und der Liebe“.

Die viel zu schnellen Interpretationen

Auch Hersh wurde entführt. Seitdem, sagt seine Mutter, fühle sie sich aufgrund der Schmerzen, der Schlaflosigkeit und der Tränen „wie in einem anderen Universum“.

Augenzeugen berichteten, dass eine Hamas-Granate ihrem Jungen den linken Arm abgerissen habe. Aber Hersh schaffte es irgendwie, den Baumstumpf abzubinden und konnte immer noch aus eigener Kraft aufrecht gehen, als die Hamas-Terroristen ihn nach Gaza brachten. Jetzt fragt sich Rachel: Lebt Hersh noch? Ist er kurze Zeit später gestorben? Oder ist er vielleicht heute, vor fünf Minuten, gestorben?

Rachels mutiger Auftritt am Rande einer Veranstaltung der Vereinten Nationen ist ein sprachloses Dokument dieser Zeit. Bevor sich jemand auf Interpretationen der Ereignisse in Israel einlässt, sollte er dieser Mutter ein paar Minuten zuhören.

Viele Menschen haben in den letzten drei Wochen allzu schnell versucht, alles in Ordnung zu bringen und in den Griff zu bekommen. In Deutschland sprachen Regierungsmitglieder von der Staatsräson, als ob es darum ginge, ihre Hemden irgendwie zuzuknöpfen und eine traurige, aus der Vergangenheit entstandene Pflicht gegenüber Israel zu erfüllen. Kritiker Israels wiesen auf die unbestreitbaren Fehler der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hin und interpretierten den Terror als eine Art Eingeständnis derselben.

In Wirklichkeit ist beides falsch. Von Antoine de Saint-Exupéry („Der kleine Prinz“) wissen wir: Nur mit dem Herzen kann man gut sehen. Das Volk Israel hat das Recht, auf diese etwas andere Weise betrachtet zu werden: nicht durch diese oder jene schnelle Analyse, sondern viel langsamer, sensibler und menschlicher als zuvor.

Es geht um etwas Kolossales

Der Angriff auf Israel am 7. Oktober ist weit mehr als nur ein weiteres Hin und Her im Nahostkonflikt. Hier geht es um etwas Kolossales, um einen seit langem organisierten und bewusst orchestrierten Zivilisationsbruch, den schlimmsten seit Hitler.

Jüdische Familien verspüren den Hauch eines konkreten Wunsches nach Zerstörung. Die Hamas wünscht ihnen allen den Tod, und zwar einen sehr schmerzhaften.

Wer nicht dabei ist, kann sich nicht vorstellen, welche Auswirkungen dieses Gefühl der Bedrohung hat. Es geht bis ins Mark, es lässt die Menschen zittern und erblassen. Und es verändert manche Dinge im Denken auf schreckliche Weise. Der Israeli Thomas Wand beispielsweise empfand es als Segen, dass seine Tochter Emily von der Hamas getötet und nicht entführt wurde. „Ich habe gelächelt, als ich die Nachricht hörte“, sagte er unter Tränen der CNN-Reporterin Clarissa Ward. „Denn unter mehreren Varianten ist diese die bessere.“

Bevor die Leiche entdeckt wurde, wurde der Schädelknochen von Shani Louk gefunden. Dies könnte auf eine Enthauptung hinweisen. Hat sie vorher lange gelitten? Sicher ist nur, dass die Hamas-Banden in den letzten drei Wochen lebende Juden massenhaft gefoltert und auch bereits Verstorbene ihrer Würde beraubt haben – in einem Blutrausch, der mittelalterlich anmutet. Nach Angaben der israelischen Armee fanden die Mörder geschriebene islamistische Hassparolen wie: „Wisse, dass dein Feind eine Krankheit ist, für die es kein Heilmittel außer der Enthauptung und der Entfernung von Herzen und Lebern gibt!“

Hustle hilft den Terroristen

Wer jetzt die in Europa üblichen Talkshowweisheiten zum Thema Zwei-Staaten-Lösung verkündet, wird der Betrachtung eines derart geradezu schnaufenden Mordwillens gerecht. Sogar Warnungen vor Vorsicht klingen in den Ohren vieler Menschen, die von Terrorismus betroffen sind, makaber.

Aber was soll man machen? Israels Bodenoffensive im Gazastreifen könnte zu einer ethischen Katastrophe führen. Es birgt auch das Risiko, dass Iran in den Konflikt eingreift – dies könnte schnell nicht nur zu einem Flächenbrand, sondern zu einem globalen Flächenbrand führen.

Die größte Gefahr liegt heutzutage generell in einem zu schnellen Timing, einem zu hohen Tempo der Aktionen und Reaktionen. Terrorismus ist immer taktischer Akzelerationismus: der Versuch, durch Beschleunigung von Prozessen eine Hektik auszulösen und so den verhassten Gegner zu Fall zu bringen.

Israel und der Westen könnten sich gegenseitig einen großen Gefallen tun, indem sie durchatmen und zusammenkommen. Das kann viel ändern. Wenn wir den Zeigefinger senken und mit dem Herzen auf Israel blicken, steigt die Chance, dass sich Israel umgekehrt endlich verstanden fühlt – und drohende Fehler vermeiden.