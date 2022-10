Sehen Sie Brittany Mahomes Zwilling mit Tochter Sterling am Patrick’s Game Day

NFL-Star Patrick Mahomes & Ehefrau Brittany enthüllen das Geschlecht von Baby Nr. 2

Zwillinge für das große Spiel.

Wie Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs traten am 23. Oktober gegen die San Francisco 49ers an, die Frau des Quarterbacks Brittany Mahomes und ihre 20 Monate alte Tochter Sterling feuerte ihn stilvoll an.

Während des Duells passte das Mutter-Tochter-Duo ihre Outfits hinreißend an, beide trugen ein schwarz-weißes Logo-Shirt mit einem Allover-„Mahomes“-Print, gepaart mit roten Hosen (Sterlings waren mit Pailletten besetzt, natürlich). Die Kleine vervollständigte ihren temperamentvollen Look mit einer roten Schleife im Haar und einer maßgeschneiderten Jeansjacke mit ihrem bestickten Ärmel, während Brittany eine schwarze Daunenweste hinzufügte.

Auf Instagram teilte Brittany mehrere Bilder mit ihrer Tochter aus dem Levi’s-Stadion in Santa Clara, Kalifornien, mit der Überschrift „Spieltage mit meinem Mädchen“.

Ganz klar, die beiden Cheerleader waren Glücksbringer für Patrick. Die Chiefs gewannen mit 44 zu 23 gegen die 49ers.

Der Matching-Moment kommt fünf Monate, nachdem Brittany und Patrick, beide 27, bekannt gegeben haben, dass sie ihr zweites Kind erwarten. Im Juni gaben die Highschool-Lieblinge, die im März auf Hawaii den Bund fürs Leben geschlossen hatten, bekannt, dass sie einen Sohn erwarten.