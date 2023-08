Bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg findet am Donnerstagabend das 200.000ste statt. heißt Besucher willkommen. „Wie im letzten Jahr kam auch bei der 39. Vorstellung der Jubiläumsgast“, so die Veranstalter. Der Besucher der Aufführung von „Winnetou I – Blutsbrüder“ kam mit seiner Freundin und seiner neunjährigen Tochter in die Freilichtbühne am Kalkberg.