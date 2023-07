Ein australischer Seemann und sein Hund wurden von einem mexikanischen Thunfischfänger gerettet, nachdem sie drei Monate lang in der Weite des Pazifischen Ozeans treibend verbracht hatten, sagte der Besitzer des Fischereifahrzeugs am Montag.

Timothy Lyndsay Shaddock, 54, und seine Hundegefährtin Bella begannen im April ihre Reise von der Küstenstadt La Paz in Mexiko mit dem Ziel, Französisch-Polynesien zu erreichen, eine Entfernung von etwa 6.000 Kilometern (3.700 Meilen).

Ihre Pläne nahmen jedoch eine drastische Wendung, als ihr Katamaran namens Aloha Toa durch raue See schwer beschädigt wurde und seine Elektronik unbrauchbar wurde.

In „prekärem“ Zustand gerettet

Der Amateursegler wurde nach dreimonatiger Isolation von einem mexikanischen Fischerboot aus dem Meer gerettet. Der Mann und der Hund überlebten die Tortur, indem sie Regenwasser tranken und rohen Fisch aßen, den sie mit ihrer Angelausrüstung gefangen hatten.

Die Fischerbootgesellschaft sagte, der Einwohner von Sydney und seine Hündin Bella seien in einem „prekären“ Zustand ohne Proviant und Unterkunft aufgefunden worden. Die Besatzung des Bootes habe sie mit medizinischer Versorgung, Nahrung und Wasser versorgt, hieß es.

„Eine sehr schwierige Tortur auf See“

In einem Video, das der australischen Zeitung Nine News vorliegt, drückt Shaddock, der einen struppigen Bart trägt und sichtlich abgemagert wirkt, seinen Rettern seine Dankbarkeit aus.

Der Seemann sagte, er fühle sich trotz der Situation „bei sehr guter Gesundheit“.

„Ich habe auf See eine sehr schwere Tortur durchgemacht“, sagte er in einem anderen Video. „Ich brauche einfach Ruhe und gutes Essen, weil ich schon lange alleine auf See war.“

Shaddock und Bella werden voraussichtlich am Dienstag den Hafen von Manzanillo an der Pazifikküste Mexikos erreichen.

