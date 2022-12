Seekuh-Verwandter, 700 neue Arten, die jetzt vom Aussterben bedroht sind

Populationen einer gefährdeten Art von Meeressäugetieren, zahlreiche Abalone-Arten und eine Art karibischer Korallen sind jetzt vom Aussterben bedroht, sagte eine internationale Naturschutzorganisation am Freitag.

Die International Union for Conservation of Nature kündigte die Aktualisierung während der Konferenz der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt (COP15) in Montreal an. Zu den Hunderten von Mitgliedern der Gewerkschaft gehören Regierungsbehörden aus der ganzen Welt, und sie ist eines der weitreichendsten Umweltnetzwerke der Welt.

Die IUCN verwendet ihre Rote Liste bedrohter Arten, um vom Aussterben bedrohte Tiere zu kategorisieren. In diesem Jahr schlägt die Gewerkschaft Alarm wegen des Dugong – eines großen und fügsamen Meeressäugers, der von der Ostküste Afrikas bis zum westlichen Pazifik lebt.

Der Dugong ist in seinem gesamten Verbreitungsgebiet gefährdet, und jetzt sind Populationen in Ostafrika als vom Aussterben bedroht auf die Rote Liste gesetzt worden, sagte die IUCN in einer Erklärung. Die Populationen in Neukaledonien seien als gefährdet in die Liste aufgenommen worden, sagte die Gruppe.

Die größten Bedrohungen für das Tier sind laut IUCN der unbeabsichtigte Fang in Fanggeräten in Ostafrika und die Wilderei in Neukaledonien. Es leidet auch unter Bootskollisionen und dem Verlust des Seegrases, das es frisst, sagte Evan Trotzuk, der die Bewertung der Roten Liste Ostafrikas leitete.

„Die Stärkung der von der Gemeinde geführten Fischereipolitik und die Ausweitung der Arbeitsmöglichkeiten über die Fischerei hinaus sind in Ostafrika von entscheidender Bedeutung, wo Meeresökosysteme für die Ernährungssicherheit und den Lebensunterhalt der Menschen von grundlegender Bedeutung sind“, sagte Trotzuk.

Die Rote Liste der IUCN umfasst mehr als 150.000 Arten. Die Liste überschneidet sich manchmal mit den Arten, die im US Endangered Species Act aufgeführt sind, wie im Fall des Nordatlantischen Glattwals. Mehr als 42.000 Arten auf der Roten Liste sind laut IUCN vom Aussterben bedroht.

Die IUCN verwendet mehrere Kategorien, um den Status eines Tieres zu beschreiben, die von „geringste Sorge“ bis „vom Aussterben bedroht“ reichen. Die IUCN aktualisiert die Rote Liste in der Regel zwei- bis dreimal im Jahr. Das Update dieser Woche enthält mehr als 3.000 Neuzugänge auf der Roten Liste. Davon sind 700 vom Aussterben bedroht.

Jane Smart, Leiterin des Zentrums für Wissenschaft und Daten der IUCN, sagte, es brauche politischen Willen, um die gefährdete Art zu retten, und die Schwere der neuen Auflistungen könne als Weckruf dienen.

„Die Nachrichten, die wir Ihnen darüber oft geben, sind oft düster, ein bisschen deprimierend, aber sie entfachen die Aktion, was gut ist“, sagte Smart.

Säulenkorallen, die in der gesamten Karibik zu finden sind, wurden im Update dieser Woche von „gefährdet“ auf „stark gefährdet“ verschoben. Die Koralle ist von einer Gewebeverlustkrankheit bedroht, und ihre Population ist seit 1990 über den größten Teil ihres Verbreitungsgebiets um mehr als 80 % geschrumpft, sagte die IUCN. Die IUCN listet mehr als zwei Dutzend Korallen im Atlantischen Ozean als vom Aussterben bedroht auf.

Fast die Hälfte der Korallen im Atlantik sind „aufgrund des Klimawandels und anderer Auswirkungen einem erhöhten Aussterberisiko ausgesetzt“, sagt Beth Polidoro, außerordentliche Professorin an der Arizona State University und Koordinatorin der Roten Liste der IUCN.

Nicht nachhaltige Ernte und Wilderei haben sich als Bedrohung für Abalone herausgestellt, die als Meeresfrüchte verwendet werden, sagte die IUCN. Zwanzig der 54 Abalone-Arten der Welt sind laut der ersten globalen Bewertung der Art durch die Rote Liste vom Aussterben bedroht.

Die Bedrohungen für die Abalone werden durch Klimawandel, Krankheiten und Umweltverschmutzung verstärkt, sagte die Organisation.

„Diese Aktualisierung der Roten Liste bringt neue Beweise für die vielfältigen, sich gegenseitig beeinflussenden Bedrohungen für das abnehmende Leben im Meer ans Licht“, sagte Jon Paul Rodríguez, Vorsitzender der IUCN Species Survival Commission.

Patrick Whittle, The Associated Press