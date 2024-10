Sedlaczek geeft emotionele Einblicke: „Mich hat das verletzt“

Offen wie selten zvor spricht Esther Sedlaczek über Kritik an ihrer Person. Ik ben een strategie die zichzelf verandert.

ARD-Moderator Esther Sedlaczek heeft een geweldige recensie in haar discussie met kritiek en commentaar. „Het kan me helemaal niets schelen“, zei Sedlaczek op de Copa TS Podcast. Sindsdien vieren we het Ensemble des Teams met Tommi Schmitt.

“Ik ben geen mens, ik kan mezelf op zo’n manier uitdrukken”, het is duidelijk dat ik een belangrijk aspect heb waar ik trots op ben. Sedlaczek heeft „an der Longe workbeitet“, die ze zelf met Critique beschäftige. “Als ik gelukkiger ben in mijn samenleving en dag in dag uit heb gelezen, als ik geen problemen heb, als ik nu helemaal verliefd ben, zal ik blij zijn met mijn lange dankbare ervaringen en zal ik vergeven worden.”

Het is duidelijk dat je veel hebt geleerd, en dat je je daarvan bewust bent: dat levert je niets op, dat je dankbaar zult zijn voor je leven en dat je leven verspild is. Om helemaal tevreden te zijn: ik kan niets verkeerds vinden.“ Sedlaczek zei: „Er zijn altijd mensen die mij sch**** vinden, die mijn mooie sch**** vinden, die mij buitengewoon vinden .“ ** vinden, die meinen Moderationsstil sch**** vinden“.

Nadat het nieuws was verschenen, stond er nog een Detail in: In februari 2019 was dit ook het geval bij de diensten van Luchthet Pokalspiel Hertha BSC tegen FC Bayern. Bezeichnete sie die Münchner vershentlich als „Bauern“, corrrigierte sich allthings direkt and mustste schmunzeln. In dit geval Instagram-Verhaal geschreven tijdens de nacht: „Leute, ik heb het naar mijn zin – het was nu een kwestie van spreken.“

Sedlaczek rapporteert vanuit Morddrohungen

Nun zei: “Dat was maximale informatie, maar er was geen inzicht. Zo word ik Morddrohungen. Ik dacht: pas op, ik verspreche mich hier en ihr schreibt mir, dass ihr mich um die Ecke bracht wollt.‘ Fehlen was altijd wieder passioneren. Ik kreeg een stukje van mijn geest, wat niet goed was. Ik ben altijd irgendwas tun geweest, al ben ik niet helemaal gelukkig in (…) Scheitern en Shitstorms hebben mij nooit meer gebracht.‘

Aan de andere kant, zie Sedlaczek, die dag 2021 Sportshow moderiert, alles is zeer positief Nachrichten von Leuten, “dat de hele zaak gevonden zal worden”, was sie mache. “Ik ben blij met mijn omgeving: ik zal gelukkig zijn en bij mij wonen.”