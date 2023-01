Secret Hold schränkt das Angebot des DOJ ein, auf das Telefon des Trump-Verbündeten Rep. Scott Perry zuzugreifen

Der Kampf hat sich in den letzten Wochen verschärft und das von Sprecher Kevin McCarthy neu geführte Haus in den Kampf gezogen. Am Freitag griff die Kammer in das Hin und Her ein, um dem DOJ den Zugriff auf das Telefon von Perry, dem Vorsitzenden des House Freedom Caucus, zu ermöglichen, was das Potenzial des Falls widerspiegelt, zu Präzedenzfallentscheidungen darüber zu führen, inwieweit Gesetzgeber abgeschirmt werden können von der Überprüfung in strafrechtlichen Ermittlungen.

Die Entscheidung des Repräsentantenhauses, in Rechtsfälle einzugreifen, wird von der „Bipartisan Legal Advisory Group“ geregelt, einem fünfköpfigen Gremium, dem McCarthy, sein demokratischer Amtskollege Hakeem Jeffries und andere Mitglieder der Repräsentantenhausführung angehören. Laut einer der beiden mit dem Verfahren vertrauten Personen stimmte das Gremium einstimmig dafür, die Intervention des Repräsentantenhauses in der Angelegenheit zu unterstützen.

FBI-Agenten beschlagnahmten Perrys Telefon mit einem gerichtlich genehmigten Haftbefehl im August, aber es fehlt immer noch die notwendige zweite Ebene der gerichtlichen Genehmigung, um mit dem Durchforsten der Aufzeichnungen zu beginnen. Perry hat behauptet, dass seine Mitteilungen aufgrund verfassungsmäßiger Schutzmaßnahmen für Kongressmitglieder, die darauf abzielen, dass der Gesetzgeber seine offiziellen Pflichten besser erfüllen soll, von der Überprüfung durch Dritte ausgeschlossen sind.

Perry stellte im August erstmals die Befugnis des DOJ zum Zugriff auf seine Kommunikation in einer öffentlichen Klage in Frage, die kurz nach der Beschlagnahme seines Telefons eingereicht wurde. Er behauptete, dass die Rede- oder Debattenklausel der Verfassung der Regierung den Zugriff auf Nachrichten verbiete, die er möglicherweise im Zusammenhang mit seiner Arbeit als Kongressabgeordneter gesendet habe. Perry würde die Klage bald fallen lassen, und der Stand der Bemühungen der Staatsanwaltschaft, auf seine Unterlagen zuzugreifen, blieb unklar.

Mehr als vier Monate, nachdem die Regierung Perrys Telefon erhalten hatte, stellte sich Howell auf die Seite des DOJ. Während Howells Urteile im Streit unter Verschluss bleiben, zusammen mit allen Begründungen, die Richter des Berufungsgerichts möglicherweise für ihre Handlungen angeboten haben, erscheinen einige wenige Details über den Kampf in der öffentlichen Akte dieses Gerichts.

Am 5. Januar, so die Akte, hat ein aus drei Richtern bestehendes Berufungsgericht Howells Urteil vorübergehend auf Eis gelegt. Das dem Fall zugewiesene Berufungsgremium – zu dem die von Trump ernannten Neomi Rao und Gregory Katsas sowie die von Präsident George HW Bush ernannte Karen Henderson gehören – wies den sofortigen Versuch der Staatsanwaltschaft zurück, auf Perrys Dokumente zuzugreifen. Diese Richter legten stattdessen einen Zeitplan für zusätzliche Argumente fest, einschließlich einer mündlichen Verhandlung am 23. Februar vor dem Bundesgericht in Washington.

Perry ist eine entscheidende Figur in der laufenden Untersuchung von Trumps Versuchen, seinen Verlust an Joe Biden rückgängig zu machen. Untersuchungen des Repräsentantenhauses und des Senats haben Perry als wichtigen Verbündeten von Trump in den chaotischen Wochen zwischen den Wahlen 2020 und dem 6. Januar 2021 beschrieben, als ein Mob von Pro-Trump-Randalierern das Kapitol stürmte, um die Machtübergabe zu stören.

Der jetzige Vorsitzende des Freedom Caucus half bei der Orchestrierung eines Plans für Trump, die DOJ-Führung durch Zahlen zu ersetzen, die wahrscheinlich seine grundlosen Bemühungen unterstützen, Staaten unter Druck zu setzen, die Wahlergebnisse außer Kraft zu setzen. Darüber hinaus nahm Perry häufig an Strategiesitzungen und Telefonaten mit Trump und anderen Top-Beratern teil, und der Auswahlausschuss vom 6. Januar stellte mehrere Textnachrichten zwischen Perry und dem ehemaligen Trump-Stabschef Mark Meadows wieder her, in denen Pläne für die Abteilungsführung besprochen wurden andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Wahl 2020.

Als oberster Richter des US-Bezirksgerichts beaufsichtigt Howell, ein von Präsident Barack Obama ernannter Vertreter, alle Angelegenheiten der Grand Jury, einschließlich derjenigen, die mit der Untersuchung von Trumps Vorstoß zum Umsturz der Wahlen zusammenhängen. Während Grand Jurys und die damit verbundenen Rechtsstreitigkeiten normalerweise unter einem strengen Schleier der Geheimhaltung stattfinden, wurden Aspekte der Trump-Untersuchung in letzter Zeit entsiegelt oder durchgesickert. Howell selbst enthüllte im Dezember Details, die enthüllten, dass die Staatsanwälte bereits im vergangenen Frühjahr der Beschaffung von Perrys E-Mails mit mehreren Anwälten aus der Trump-Welt Priorität eingeräumt hatten.

Mehrere andere geheime Grand Jury-Kämpfe haben in den letzten Monaten die Liste der Berufungsgerichte gesäumt. Im September unterstützte Howell die Bemühungen des US-Justizministeriums, die Ansprüche der Exekutive im Zusammenhang mit Aussagen von Adjutanten des ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence zu durchbrechen, und Berichten zufolge erließ Howell Ende letzten Jahres eine ähnliche Entscheidung in Bezug auf ehemalige Anwälte des Weißen Hauses.