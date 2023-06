Nach Angaben der ecuadorianischen Polizei wurden bei einer Bandenschießerei in der Hafenstadt Guayaquil sechs Menschen getötet und sechs weitere verletzt.

Dies ist die zweite Massenerschießung in der Stadt in diesem Monat.

Vor zwei Wochen wurden ein Polizist und vier weitere Menschen getötet und acht weitere verletzt.

Sechs Menschen wurden am Montag bei einer offensichtlichen Bandenschießerei in Guayaquil, einer Hafenstadt, die von einer Welle der Gewalt durch Drogenhändler heimgesucht wird, getötet und sechs verletzt, teilte die Polizei mit.

Polizeioberst Marcelo Castillo sagte gegenüber AFP, dass die zweite Massenerschießung in Guayaquil im Juni offenbar ein Streit zwischen rivalisierenden Banden gewesen sei. Die sechs Verletzten sind alle in einem stabilen Zustand.

Vor zwei Wochen wurden ein Polizist und vier weitere Menschen getötet und acht verletzt, als drei Männer in einem Haus in Guayaquil im Südwesten des südamerikanischen Landes das Feuer eröffneten.

Solche Angriffe kommen in Ecuador, insbesondere in Guayaquil, immer häufiger vor, da rivalisierende Banden auf den Straßen und im Gefängnis um Märkte und Drogenrouten kämpfen und dabei eine Spur von Leichen hinterlassen.

Castillo sagte, die Angreifer seien in den frühen Morgenstunden des Montags in einem schwarzen Fahrzeug in einem dicht besiedelten Viertel angekommen, „vier oder fünf seien ausgestiegen“ und hätten das Feuer eröffnet, obwohl sich mehrere Menschen auf der Straße befanden.

Er fügte hinzu:

Es handelt sich um reine Vergeltung für frühere Gewalttaten. Sie töten sich gegenseitig gnadenlos.

Seit Februar 2021 sind in erbitterten Kämpfen zwischen rivalisierenden kriminellen Gruppen in ecuadorianischen Gefängnissen mehr als 420 Gefangene ums Leben gekommen, einige wurden enthauptet.

Guayaquil an der südlichen Pazifikküste Ecuadors ist die größte Stadt, der größte Hafen und das Wirtschaftszentrum des Landes, hat sich jedoch in den letzten Jahren zum immer blutigeren Zentrum eines Revierkampfs entwickelt.

Die Lage der Hafenstadt macht sie zu einem strategischen Ausgangspunkt für Medikamententransporte in die USA und nach Europa.

Ecuador liegt zwischen Kolumbien und Peru, den weltweit größten Kokainproduzenten. Das Land verwendet außerdem, was für Kartelle praktisch ist, den US-Dollar als Währung.