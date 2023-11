Sechs Tote nach Sturm Ciarán in Italien, weitere Stürme drohen

Nach schweren Unwettern in Teilen Italiens drohen am Samstag weitere Gewitter mit Regen und Unwettern. In der Nacht zum Freitag kam es in der bei Urlaubern beliebten Toskana zu Überschwemmungen, bei denen mindestens sechs Menschen ums Leben kamen. Berichten zufolge gab es auch einige vermisste Personen. Große Teile der betroffenen Region sind immer noch überschwemmt, während in anderen Gebieten der Toskana bereits Aufräumarbeiten durchgeführt werden.

Menschen werden von Wassermassen in ihrem Haus überrascht

Unter den Toten war ein 85-jähriger Mann, der im überfluteten Erdgeschoss seines Hauses in der Nähe der Stadt Prato nördlich von Florenz gefunden wurde. Eine 84-Jährige starb in derselben Gegend, als sie versuchte, Wasser aus ihrem Haus zu drücken, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Zu den weiteren Opfern gehörten ein vermisstes Paar in der Nähe der Stadt Vinci und eine Person in der Provinz Livorno. Die italienische Zeitung „Corriere della Sera“ berichtete, dass auch die Frau des Mannes, dessen Leiche zuvor in der Nähe von Prato gefunden worden war, gestorben sei.

In der Toskana werden mindestens zwei Menschen vermisst, außerdem ein außerdienstlicher Feuerwehrmann, der in den Bergen Venetiens nördlich von Venedig verschwunden ist.

Am Wochenende wird erneut starker Regen erwartet

Die vom Zivilschutz ausgerufene Warnstufe Orange galt noch bis zum frühen Freitagabend. Obwohl der Regen im Laufe des Tages nachgelassen hatte, erschwerte der sehr starke Wind den Einsatzkräften die Durchführung der Aufräum- und Sucharbeiten.

Meteorologen zufolge könnte es am Wochenende erneut zu Gewittern mit starkem Regen und Wind in der Region kommen. Experten warnen zudem, dass der Sturm auf den Süden des Landes zusteuere. Behörden und Menschen im betroffenen Gebiet bereiten sich auf mögliche Folgen vor.

Noch nie gab es so viel Regen in so kurzer Zeit

Besonders betroffen waren in der Nacht zum Freitag Gemeinden wie Campi Bisenzio, Prato und Quarrata in der Provinz Prato. Experten des Nationalen Forschungsrates sagten, dass es in der Toskana seit Jahrzehnten nicht mehr so ​​viel Regen in so kurzer Zeit gegeben habe. „Wir haben noch nie so viel Regen in so wenigen Minuten registriert. Was in dieser Nacht in der Toskana passiert ist, hat einen klaren Namen: Klimawandel“, sagte der sozialdemokratische Präsident der Region Toskana, Eugenio Giani.

Auch der Bürgermeister von Prato war schockiert über die Wucht der Wassermassen. „Aber auch nach einem Abend und einer Nacht der Verwüstung krempeln wir die Ärmel hoch, um aufzuräumen und unsere Stadt wieder zur Normalität zurückzubringen“, schrieb Bürgermeister Matteo Biffoni in den sozialen Medien.

In der gesamten Region gilt der Ausnahmezustand. Die Regierung in Rom stimmte am Freitagabend einer anfänglichen Zuweisung von fünf Millionen Euro zu. Die Regierung drückte der von den Unwettern betroffenen Bevölkerung ihr Beileid aus. Auch nach den extremen Ereignissen der Nacht ist die gefährliche Situation noch nicht vollständig geklärt.

Ganze Städte sind immer noch isoliert

Während in manchen Gebieten noch immer ganze Straßen und Felder überschwemmt sind und Häuser, Wohnungen und Autos unter Wasser stehen, laufen andernorts die Aufräumarbeiten bereits auf Hochtouren. Einige Bewohner schaufelten Schlamm aus ihren Häusern und stellten durchnässte Möbel am Straßenrand ab. Auch die Suche nach den Vermissten wird intensiviert. Aufgrund der Überschwemmungen sind noch immer ganze Ortschaften isoliert, so dass die Rettungskräfte noch nicht vor Ort sein konnten.