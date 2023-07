Sechs Tote in Helikopterabsturz bij Mount Everest in Nepal

Fünf Touristen aus Mexiko en de Nepalese piloot zond in de Nähe van de Mount Everest met een Helikopter die zich verloofde. Dieses Jahr stürzte bereits ein grösserer Flieger bei einem Inlandflug in Nepal ab.

Im Himalaja kon sich die Wetterverhältnisse schnell ändern. Niranjan Shrestha/AP

(dpa) Ein Helikopter mit sechs Persons and Bord ist im Himalaja abgestürzt. Die Leichen der fünf Mexican Touristen and ihres Nepalese Piloten seien in de Wrack nach them Absturz in der Nähe ofs Welthöchsten Bergs Mount Everest am Dienstag gefunden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. De vlucht van Nepalese Manang Air begon om 10 Uhr 04 Ortszeit vom Surke Airport im Distrikt Solukhumbu in Richtung der Hauptstadt Kathmandu. Um 10 Uhr 13 sei die Kommunikation mit der Maschine abgebrochen. De Himalaya-regio wordt door Trekkern en Bergsteigers geloofd. De tijd is de zon en het hoofdseizoen voor bergbeklimmers op de Mount Everest.