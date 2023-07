CNN

Sechs Menschen sind bei einem Hubschrauberabsturz in Nepal ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher des internationalen Flughafens Tribhuvan in Kathmandu am Dienstag.

Der Manang Air-Hubschrauber beförderte fünf mexikanische Passagiere und einen nepalesischen Piloten, sagte Teknath Sitoula gegenüber CNN.

Reuters berichtete, dass Manang Air Touristen bedient, die einen Blick auf die Gipfel Nepals haben möchten, darunter den Mount Everest, den höchsten Berg der Welt.

Laut einer Erklärung der nepalesischen Zivilluftfahrtbehörde startete es am Dienstag um 10:05 Uhr Ortszeit (00:20 Uhr ET) vom Distrikt Solukhumbu, wo sich der Everest befindet, in Richtung der Hauptstadt Kathmandu.

Nach Angaben der Behörde verlor der Hubschrauber weniger als zehn Minuten später, um 10:13 Uhr, den Kontakt und wurde später abgestürzt in der ländlichen Gemeinde Likhupike in Solukhumbu aufgefunden.

Es wurde hinzugefügt, dass Einheimische und Polizisten, die die Absturzstelle erreichten, die Leichen aller an Bord befindlichen Personen fanden.

„Alle sechs Leichen wurden gefunden. Wir beginnen jetzt damit, sie nach Kathmandu zu bringen. „Es wird einige Zeit dauern, weil wir von der Absturzstelle auf der Straße fahren und dann nach Kathmandu fliegen müssen“, sagte Sitoula gegenüber CNN.

Er fügte hinzu, dass die Ursache des Absturzes noch nicht geklärt sei.

Das schlechte Wetter, die schlechte Sicht und die bergige Topographie Nepals tragen dazu bei, dass Nepal als notorisch gefährlich für die Luftfahrt gilt.

Im Januar kamen mindestens 68 Menschen ums Leben, als ein Flugzeug in der Nähe der Stadt Pokhara in Zentralnepal abstürzte. Dies war der tödlichste Flugzeugabsturz der Himalaya-Nation seit mehr als 30 Jahren.