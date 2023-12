Sechs Recycling-Innovationen, die die Mode verändern könnten

Das enorme Abfallproblem der Modebranche zwingt die europäischen Regierungen zu ehrgeizigen Recyclingzielen.

Das Recycling von Textilien ist eine hochkomplexe Aufgabe und technische Lösungen stecken noch in den Kinderschuhen.

NGOs warnen, dass das eigentliche Problem die Überproduktion sei.

Nachrichten und Analysen zum Klimawandel finden Sie unter News24 Klimazukunft.

Das enorme Abfallproblem der Modebranche zwingt die Regierungen, insbesondere in Europa, zu ehrgeizigen Recyclingzielen.

Das Problem ist, dass das Recycling von Textilien eine hochkomplexe Aufgabe ist und technische Lösungen noch in den Kinderschuhen stecken.

Nichtregierungsorganisationen warnen davor, dass das eigentliche Problem die Überproduktion sei und dass technische Innovationen den Marken möglicherweise nur einen Vorwand bieten könnten, weiterhin Milliarden neuer Kleidung auf den Markt zu bringen.

Aber der Druck, mit dem Recycling in großem Maßstab zu beginnen, ist jetzt spürbar.

„Marken müssen in Höchstgeschwindigkeit ein hohes Maß an Recycling erreichen, und wenn sie das nicht schaffen, wird die EU ihnen massive Geldstrafen auferlegen“, sagte Paul Foulkes-Arellano, Berater für Kreislaufwirtschaft.

AFP hat mit mehreren Experten gesprochen, um herauszufinden, welche Ideen einen Unterschied machen könnten.

Viele werden scheitern, aber hier ist eine Momentaufnahme der aktuellen Konkurrenten, die die unterschiedlichen Herausforderungen beim Textilrecycling verdeutlicht.

1. Zirkel: Kleidung entmischen

Die meisten Kleidungsstücke bestehen aus einer Materialmischung und sind daher schwer zu recyceln. Das in den USA ansässige Unternehmen Circ hat eine chemische Lösung erfunden, um die gängigste Mischung, Polycotton, in ihre Bestandteile zu zerlegen.

Es nutzt einen hydrothermischen Prozess, um das Polyester zu verflüssigen und von der Baumwolle zu trennen.

Beide können dann zu neuen Fasern verarbeitet werden. Zara verwendete sie für eine im April herausgebrachte Modelinie.

2. SuperCircle: Sammeln und Sortieren

Der Welt fehlt die Infrastruktur, um große Mengen an Altkleidern zu sammeln und zu sortieren, die sauber und getrennt von anderen Abfällen gehalten werden müssen.

SuperCircle bringt Lieferfirmen, Lagerhäuser und Trackingsysteme zusammen, um den Prozess zu rationalisieren und zu verbilligen.

Sie hoffen, die Einstellung der Öffentlichkeit durch Abgabebehälter in den Geschäften, kostenlose Versandetiketten und andere Anreize zu ändern.

„Wir brauchen Leichtigkeit, Bequemlichkeit und Anreize für Verbraucher, damit sie, wenn sie mit einem Artikel fertig sind, als Erstes an das Recycling am Ende seiner Lebensdauer denken“, sagte Mitbegründer Stuart Ahlum.

Beginnend mit ihrer eigenen Marke, Thousand Fell, expandierten sie schnell und übernehmen nun die gesamte Recyclinglogistik für mehrere Unternehmen und Branchen, darunter Uniqlo North America.

LESEN | COP28-Checkliste: Das müssen Südafrikaner wissen

3. Saentis Textiles: Eigenes Recycling

Saentis Textiles hat bereits dazu beigetragen, eine wichtige Herausforderung mit einer patentierten Maschine zu lösen, die Baumwolle mit minimaler Beschädigung der Fasern recyceln kann, sodass hochwertige neue Textilien hergestellt werden können.

Die recycelte Baumwolle wird von Marken wie IKEA, Patagonia und Tommy Hilfiger verwendet.

Jetzt verkauft es seine Maschine an Textilunternehmen, damit diese eine direkt in ihren Fabriken installieren können, sodass sie Abschnitte und Reste direkt vor Ort zum Recycling einwerfen können.

4. Ungesponnen: 3D-Webmaschine

Unspun gibt an, die weltweit erste 3D-Webmaschine erfunden zu haben, mit der in weniger als 10 Minuten direkt aus Garnen eine Jeans in Sondergröße hergestellt werden kann.

Derzeit baut das Unternehmen in Oakland, Kalifornien, seine erste Mikrofabrik, um das Konzept zu beweisen. Die Maschine könnte Marken die Notwendigkeit ersparen, große Lagerbestände vorzuhalten, und so Abfall und Transport reduzieren.

5. Cetia: Alte Kleidung vorbereiten

Kleidung muss vorbereitet werden, bevor sie recycelt werden kann, und das ist die Spezialität des in Frankreich ansässigen Unternehmens Cetia.

Einige seiner Maschinen sind einfach, wie zum Beispiel eine, die die Sohlen von Schuhen abreißt.

Andere sind komplexer. Man verwendet KI, um harte Stellen wie Knöpfe und Reißverschlüsse zu erkennen, und schneidet sie dann mit einem Laser ab, ohne den Gegenstand zu beschädigen.

Newsletter Wöchentlich Climate Future Weekly Ein Überblick über die Herausforderungen und Chancen der Klimakrise, wie sie die Welt, die wir kennen, verändert. Melden Sie sich an

6. Rubi Labs: Stoff zur Kohlenstoffabscheidung

Rubi Labs hat eine Möglichkeit gefunden, Kohlendioxidabfälle aus Fabriken aufzufangen und in Zellulose umzuwandeln, ähnlich wie Pflanzen wachsen.

Der resultierende Zellulosebrei kann dann zur Herstellung von Garn verwendet werden.

Ob dies in bezahlbarem Maßstab möglich ist, bleibt abzuwarten, aber im Juli kündigte Rubi Labs ein Pilotprojekt mit dem Einzelhandelsgiganten Walmart an, um seine Innovation zu testen.