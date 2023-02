Sechs Nationen: Maro Itoje sagt, Englands Kampfgeist sei unter Steve Borthwick „nicht verhandelbar“ | Rugby-Union-Nachrichten

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Laut Maro Itoje hat der neue Cheftrainer von England, Steve Borthwick, deutlich gemacht, dass jeder Spieler im Kader vor dem Eröffnungsspiel der Six Nations gegen Schottland um sein Trikot kämpfen muss.

Maro Itoje glaubt, dass es im englischen Team einen erneuten Kampf gibt, als sie unter dem neuen Trainer Steve Borthwick in die Six Nations gehen.

Borthwick kündigte am Donnerstag seine Mannschaft für das Auftaktspiel dieses Wochenendes gegen Schottland an, wobei Dan Cole zurückkehrte und der starke Center Manu Tuilagi fehlte.

Itoje wird am Samstag in Twickenham starten und weiß, dass harte Arbeit vor ihm liegt, um seinen Platz in Borthwicks Mannschaft zu behalten, da der neue Cheftrainer seine „nicht verhandelbaren“ Standards festlegt.

„Es ist ein gewaltiges Spiel, ein gewaltiges Spiel für England, ein gewaltiges Spiel für uns und für mich persönlich", sagte Itoje.

„Es ist ein gewaltiges Spiel, ein gewaltiges Spiel für England, ein gewaltiges Spiel für uns und für mich persönlich“, sagte Itoje.

„Es ist ein Spiel, auf das wir uns wirklich freuen. Das ist die alte Rivalität, wie sie sagen, und wir sind wirklich aufgeregt.“

„Natürlich ist Steve offensichtlich ein anderer Mann als Eddie (Jones), also hat er seine eigene Art, Dinge zu erledigen und seine eigene Art, sein Geschäft zu erledigen – also wurde ein etwas anderer Schwerpunkt auf verschiedene Dinge gelegt.

„Es war ein bisschen anders, aber wir sind gerade erst im Rugby stecken geblieben. Also haben wir hart trainiert und Zeit miteinander verbracht – nur die Kerngrundlagen des Testmatch-Rugby.

„Wenn es einen Führungswechsel gibt, den Sie beeindrucken möchten, möchten Sie Ihr Bestes geben. Er hat uns also klar gemacht, dass der Kampf nicht verhandelbar ist.

„In dieser Mannschaft muss gekämpft werden. Kampf um Plätze, Kampf auf dem Feld, Kampf im Training – das war für uns als Team ganz klar.“

Eine große Betonung darauf, um ein Trikot zu kämpfen, wurde mit einem Fokus darauf gekoppelt, nicht zu weit nach vorne zu schauen – und schon gar nicht über eine starke schottische Mannschaft hinaus.

Eine große Betonung darauf, um ein Trikot zu kämpfen, wurde mit einem Fokus darauf gekoppelt, nicht zu weit nach vorne zu schauen – und schon gar nicht über eine starke schottische Mannschaft hinaus.

„Es ist etwas, worüber wir gesprochen haben, und es ist ein bisschen klischeehaft, ich weiß, aber Steve hat deutlich gemacht, dass dieses Spiel das wichtigste Spiel für uns ist, weil es das nächste Spiel ist“, sagte Itoje.

„Individuell, gemeinsam und als Team blicken wir nicht zu weit nach vorne. Wir schauen nur nach Schottland und wollen unser Bestes geben.“

Borthwick: England-Fans verdienen Fokus auf Schottland-Spiel | Farrell und Smith „richtige Kombination“

Es ist ein Gefühl, das von Borthwick geteilt wird, der sich entschieden hat, seine Six-Nations-Kampagne mit Marcus Smith in der Fly-Half und Kapitän Owen Farrell in der Mitte zu beginnen, eine Kombination, die in den letzten Monaten diskutiert wurde.

Es ist ein Gefühl, das von Borthwick geteilt wird, der sich entschieden hat, seine Six-Nations-Kampagne mit Marcus Smith in der Fly-Half und Kapitän Owen Farrell in der Mitte zu beginnen, eine Kombination, die in den letzten Monaten diskutiert wurde.

„Zunächst England gegen Schottland, zwei Mannschaften kämpfen um den Calcutta Cup, was für ein Spiel für den Anfang“, sagte Borthwick.

„Das englische Team, wir haben einige wirklich erfahrene Spieler, die mehrmals in der internationalen Testarena waren, und dann haben wir einige junge Spieler, die gerade in die Testarena und neue Kombinationen eintreten.

„Ich denke, diese Mischung trägt nur zur Aufregung bei.

„Ich denke, es ist die richtige Kombination für das Spiel, das wir an diesem Wochenende haben, und ich bin mir sehr sicher, dass wir uns auf das Spiel konzentrieren, das wir vor uns haben.

„Das ist sicherlich eines der Schlüsselelemente, wenn wir als englische Mannschaft vorankommen, die die Spieler verdienen, die Fans verdienen, dass ich mich auf das Spiel konzentriere, das unmittelbar vor uns liegt.

„Nach diesem Spiel werden wir die Lehren ziehen, die wir daraus ziehen können, wir werden so schnell wie möglich lernen und uns dann auf das nächste Spiel konzentrieren. Ich denke [Smith and Farrell] ist die richtige Kombination für dieses Spiel.

„Nach diesem Spiel werden wir die Lehren ziehen, die wir daraus ziehen können, wir werden so schnell wie möglich lernen und uns dann auf das nächste Spiel konzentrieren. Ich denke [Smith and Farrell] ist die richtige Kombination für dieses Spiel.

„Ich werde ein Team auswählen und einen taktischen Plan für das Spiel spielen, das wir spielen müssen. Das wird immer der Fall sein.

„Wir werden uns auf das Spiel konzentrieren, das wir spielen werden, und was für ein Spiel es wird, England gegen Schottland.“

England: 15 Freddie Steward, 14 Max Malins, 13 Joe Marchant, 12 Owen Farrell, 11 Ollie Hassell-Collins, 10 Marcus Smith, 9 Jack van Poortvliet; 1. Ellis Genge, 2. Jamie George, 3. Kyle Sinckler, 4. Ollie Chessum, 5. Maro Itoje, 6. Lewis Ludlam, 7. Ben Curry, 8. Alex Dombrandt

Ersatz: 16 Jack Walker, 17 Mako Vunipola, 18 Dan Cole, 19 Nick Isiekwe, 20 Ben Earl, 21 Ben Youngs, 22 Ollie Lawrence, 23 Anthony Watson.

Schottland: Ritchie zum Kapitän ernannt, da Fagerson ausfällt

Jamie Ritchie wird Schottland beim Auftakt der Six Nations gegen England als Kapitän anführen, aber Zander Fagerson war nicht fit genug, um in Gregor Townsends 23-Mann-Kader aufgenommen zu werden.

Andere Schlagzeilen des Teams sehen, dass Scrum-Half Ali Price, der im Sommer 2021 mit den britischen und irischen Lions auf Tour war, vollständig aus dem Kader gestrichen wurde, wobei Ben White an den Start geht und George Horne zu den Ersatzspielern gehört.

Andere Schlagzeilen des Teams sehen, dass Scrum-Half Ali Price, der im Sommer 2021 mit den britischen und irischen Lions auf Tour war, vollständig aus dem Kader gestrichen wurde, wobei Ben White an den Start geht und George Horne zu den Ersatzspielern gehört.

Das erfahrene Duo Richie Gray und Grant Gilchrist setzen ihre Partnerschaft in der zweiten Reihe fort, nachdem sie bei der letztjährigen Autumn Nation Series beeindruckt hatten, wobei Gilchrist zum Vizekapitän ernannt wurde.

Schottland: 15 Stuart Hogg, 14 Kyle Steyn, 13 Huw Jones, 12 Sione Tuipulotu, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ben White; 1. Pierre Schoeman, 2. George Turner, 3. WP Nel, 4. Richie Gray, 5. Grant Gilchrist, 6. Jamie Ritchie (c), 7. Luke Crosbie, 8. Matt Fagerson

Ersatz: 16 Fraser Brown, 17 Jamie Bhatti, 18 Simon Berghan, 19 Jonny Gray, 20 Jack Dempsey, 21 George Horne, 22 Blair Kinghorn, 23 Chris Harris

Irland: Furlong scheidet aus, da Sexton startfähig ist

Tadhg Furlong wurde beim Auftaktspiel der Six Nations 2023 zwischen Irland und Wales in Cardiff ausgeschlossen, was für die Mannschaft von Andy Farrell ein schwerer Schlag ist.

Furlong, der seit den Länderspielen im Herbst nur 36 Minuten Rugby gespielt hat, konnte sich nicht von einer Wadenverletzung erholen, so dass Finlay Bealham von Connacht mit der Tighthead-Stütze beginnen musste.

Furlong, der seit den Länderspielen im Herbst nur 36 Minuten Rugby gespielt hat, konnte sich nicht von einer Wadenverletzung erholen, so dass Finlay Bealham von Connacht mit der Tighthead-Stütze beginnen musste.

Ulster-Center Stuart McCloskey wurde zum Start ernannt, während Skipper Johnny Sexton nach einem Jochbeinbruch fit gemacht wurde.

Irland: 15 Hugo Keenan, 14 Mack Hansen, 13 Garry Ringrose, 12 Stuart McCloskey, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexon, 9 Jamison Gibson-Park; 1. Andrew Porter, 2. Dan Sheehan, 3. Finlay Bealham, 4. Tadhg Beirne, 5. James Ryan, 6. Peter O’Mahony, 7. Josh van der Flier, 8. Caelan Doris.

Ersatz: 16 Rob Herring, 17 Cian Healy, 18 Tom O’Toole, 19 Iain Henderson, 20 Jack Conan, 21 Conor Murray, 22 Ross Byrne, 23 Bundee Aki.

Wales: Halfpenny wird vom Opener ausgeschlossen, als Biggar zurückkehrt

Außenverteidiger Leigh Halfpenny wurde am Samstag in Cardiff beim Guinness Six Nations-Auftakt von Wales gegen Irland ausgeschlossen.

Halfpenny sollte sein 98. Länderspiel gewinnen und zum ersten Mal seit 19 Monaten in Wales starten, aber Co-Trainer Jonathan Humphreys sagte, er habe einen Rückenkrampf erlitten und würde das Spiel verpassen.

Halfpenny sollte sein 98. Länderspiel gewinnen und zum ersten Mal seit 19 Monaten in Wales starten, aber Co-Trainer Jonathan Humphreys sagte, er habe einen Rückenkrampf erlitten und würde das Spiel verpassen.

Der erfahrene Verteidiger von Cardiff, Liam Williams, wird Halfpenny im Trikot mit der Nummer 15 ersetzen.

Wales: 15 Liam Williams, 14 Josh Adams, 13 George North, 12 Joe Hawkins, 11 Rio Dyer, 10 Dan Biggar, 9 Tomos Williams; 1 Gareth Thomas, 2 Ken Owens (c), 3 Tomas Francis, 4 Adam Beard, 5 Alun Wyn Jones, 6 Jac Morgan, 7 Justin Tipuric, 8 Taulupe Faletau

Ersatz: 16 Scott Baldwin, 17 Rhys Carre, 18 Dillon Lewis, 19 Dafydd Jenkins, 20 Tommy Reffell, 21 Rhys Webb, 22 Owen Williams, 23 Alex Cuthbert