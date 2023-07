Palma. Sechs Urlauber aus Deutschland, gegen die auf Mallorca wegen möglicher Gruppenvergewaltigung ermittelt wird, wurden am Samstag vor ein Gerichtsgebäude gebracht. Das bestätigte ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur vor Ort. Die Männer zogen ihre Hemden über den Kopf, um nicht erkannt zu werden.

Polizisten führen die Verdächtigen zum Termin beim Richter auf der Baleareninsel. © Quelle: Clara Margais/dpa

Medienberichten zufolge sollten die sechs Männer einem Haftrichter vorgeführt werden, der über eine Untersuchungshaft entscheiden könne. Der Richter verschob die für Samstagmorgen erwartete Verhandlung, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Eine Begründung wurde nicht angegeben. Ob die Urlauber die Tat bestritten, war zunächst nicht bekannt.

Die Polizei wirft zumindest einigen von ihnen vor, eine 18-jährige deutsche Touristin in einem Hotelzimmer am Ballermann vergewaltigt zu haben. Die spanische Zeitung „Última Hora“ hatte am Vortag unter Berufung auf Ermittler berichtet, die Polizei habe auf mindestens einem Mobiltelefon der Festgenommenen ein Video der Vergewaltigung gefunden.

Der Ausgangspunkt hätte einvernehmlicher Sex sein sollen

Dem Bericht zufolge hatte die Frau zunächst einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit einem der sechs Männer im Hotelzimmer. Als die anderen fünf kamen und Gruppensex vorschlugen, soll die Frau abgelehnt haben. Es soll eine Gruppenvergewaltigung gegeben haben, die die Männer gefilmt haben sollen. Die Frau soll sich schreiend befreit haben. Die Polizei wurde an der Rezeption benachrichtigt.

Gleicher Richter wie „Bowling Brothers“

Für die Gerichtsverhandlung ist ein in Deutschland bereits bekannter Richter zuständig. Laut der „Mallorca Zeitung“ handelt es sich um Antoni Rotger, der im vergangenen Jahr den Fall der „Kegel-Brüder“ hatte.

Den Deutschen wurde vorgeworfen, kurz nach ihrer Ankunft am 20. Mai vergangenen Jahres ein Feuer in der Nähe des Ballermanns an der Playa de Palma gelegt zu haben. Sie sollen brennende Zigaretten und Alkohol vom Balkon ihres Hotelzimmers auf das Strohdach der Terrasse des darunter liegenden Restaurants „Why not Mallorca“ geworfen haben. Die von Deutschen geführte Bar wurde zerstört.

Die 13-köpfige Urlaubergruppe beteuert bis heute ihre Unschuld. Acht von ihnen wurden rund zwei Monate lang inhaftiert, bevor sie nach Hause fliegen durften.

Im Fall der sechs Männer muss der Richter entscheiden, ob sie in Untersuchungshaft genommen oder gegen Kaution freigelassen werden sollen. In Spanien wird Vergewaltigung mit bis zu 12 Jahren Gefängnis bestraft.

RND/sf mit dpa