De SEC is echter niet zo enthousiast over dit idee. Het beweert dat de transacties die nodig zijn om de activa van Voyager-klanten opnieuw te verdelen, mogelijk in strijd zijn met de regels van het bureau tegen het verkopen of aanbieden van niet-geregistreerde effecten. Het bureau noemt ook tal van zorgen over de deal en zegt dat Binance.US niet “voldoende beschrijft of derden” toegang zullen hebben tot de portefeuilles van klanten.

Ondertussen heeft het New Yorkse Department of Financial Services (NYDFS) nog een klacht ingediend, waarin wordt beweerd dat Voyager “illegaal” in de staat opereerde zonder vergunning en New Yorkse klanten “beroofd” had van de consumentenbescherming die door het staatstoezicht werd verleend. Het merkt ook op dat omdat Binance.US geen licentie heeft of niet beschikbaar is in New York, Voyager-klanten in de staat mogelijk langer moeten wachten om toegang te krijgen tot hun geld in vergelijking met klanten in staten waar de service beschikbaar is.