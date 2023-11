SEC erhebt Anklage gegen ehemalige Co-CEOs des Tech-Start-ups Bitwise Industries, weil sie Dokumente gefälscht und gleichzeitig 70 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt haben

Washington DC, 9. November 2023 –

Die Securities and Exchange Commission hat heute Anklage gegen Jake Soberal und Irma Olguin Jr., die ehemaligen Co-CEOs des privaten Technologiedienstleistungs-Startups Bitwise Industries Inc. aus Fresno, Kalifornien, wegen Irreführung von Anlegern über die Finanzen des Unternehmens bekannt gegeben. Soberal und Olguin haben vereinbart, die gegen sie erhobenen Vorwürfe zu klären.

In der Beschwerde der SEC wird behauptet, dass Soberal und Olguin erhebliche Falschdarstellungen gemacht und Dokumente bezüglich der Liquiditätslage und der historischen Finanzleistung von Bitwise gefälscht haben, während sie im Jahr 2022 etwa 70 Millionen US-Dollar von Investoren einsammelten. Der Beschwerde zufolge haben Soberal und Olguin gefälschte Bankunterlagen erstellt und Investoren zur Verfügung gestellt gefälschter Prüfungsbericht, der überhöhte Barbestände bzw. höhere Einnahmen zeigte, als Bitwise tatsächlich generierte. Die angeblichen Falschdarstellungen und gefälschten Materialien von Soberal und Olguin stellten Bitwise als gesundes, wachsendes Unternehmen mit günstiger finanzieller Leistung dar. In Wirklichkeit und wie Soberal und Olguin angeblich wussten, war Bitwise ständig mit Bargeldknappheit konfrontiert und stand oft am Rande des Scheiterns, weil es nicht in der Lage war, aus seinen Geschäftstätigkeiten ausreichende Mittel zu erwirtschaften. Wie behauptet, kam der Plan von Soberal und Olguin im Mai 2023 ans Licht, als Bitwise es versäumte, die Gehaltsabrechnung vorzunehmen und alle Hunderte von Mitarbeitern abrupt beurlaubt und dann gekündigt wurden.

„Wir behaupten, dass Soberal und Olguin auf eklatanten Betrug zurückgegriffen haben, einschließlich der Erstellung gefälschter Finanzdokumente, um Investoren zu täuschen und Geld zu beschaffen“, sagte Monique C. Winkler, Regionaldirektorin des San Francisco-Regionalbüros der SEC. „In einem Fall haben sich die Angeklagten angeblich verschworen, um Anlegern einen angeblichen Screenshot eines Bankkontos eines Unternehmens zuzusenden, auf dem ein Barguthaben von 23,4 Millionen US-Dollar zu sehen war. Tatsächlich befanden sich auf dem Konto nur 325.100 US-Dollar. Das ist kein Bankfehler – das ist Betrug, und die SEC ergreift Maßnahmen, um die Angeklagten zur Rechenschaft zu ziehen.“

Die beim US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Kalifornien eingereichte Beschwerde der SEC wirft Soberal und Olguin einen Verstoß gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze vor. Soberal und Olguin haben jeweils der Verkündung eines Teilurteils zugestimmt, vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung, in dem dauerhafte und verhaltensbasierte einstweilige Verfügungen sowie eine Anwalts- und Direktorenkammer verhängt werden und die Fragen der Abschöpfung, der Vorurteilszinsen und einer Zivilstrafe vorbehalten bleiben weitere Feststellung durch das Gericht.

In einer parallelen Klage kündigte die US-Staatsanwaltschaft für den Eastern District of California (USAO) heute Strafanzeigen gegen Soberal und Olguin an.

Die laufende Untersuchung der SEC wird von Drew Liming und John Roscigno unter der Aufsicht von Rahul Kolhatkar und Jason H. Lee, alle Mitarbeiter des Regionalbüros der SEC in San Francisco, durchgeführt. Der Rechtsstreit wird von Marc D. Katz und Herrn Liming geführt. Die SEC dankt der US-Staatsanwaltschaft, dem Federal Bureau of Investigation und dem Internal Revenue Service Criminal Investigation für ihre Unterstützung.