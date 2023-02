Hester Peirce, commissaris van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), spreekt tijdens de DC Blockchain Summit in Washington, DC, op dinsdag 24 mei 2022.

Hester Peirce van de Securities and Exchange Commission berispte publiekelijk de cryptohandhaving van haar bureau en noemde het “paternalistisch en lui” en vragen of een “vijandige” toezichthouder de beste oplossing is voor de industrie.

Peirce, die in 2018 door president Donald Trump in haar functie als commissaris werd benoemd, schreef donderdag in een verklaring dat ze het niet eens was met de bewering van de SEC dat de stopzetting van het staking-programma van crypto-uitwisseling Kraken een “overwinning voor investeerders” was.

De SEC-actie tegen Kraken, die werd afgehandeld zonder erkenning of ontkenning van wangedrag, beweerde dat de beurs zich bezighield met het niet-geregistreerde aanbod en de verkoop van effecten via zijn crypto-uitleenplatform. Peirce zei dat dat niet het belangrijkste probleem is.

“Of men het nu eens is met die analyse of niet, een meer fundamentele vraag is of SEC-registratie mogelijk zou zijn geweest”, schreef Peirce. “In het huidige klimaat komen cryptogerelateerde aanbiedingen niet door de registratiepijplijn van de SEC.”

Zonder SEC-voorzitter Gary Gensler direct te noemen, richtte Peirce zich op wat Muntbasis CEOBrian Armstrong woensdag beschreven nacht als de “regulering door handhaving” van de SEC.

“Het gebruik van handhavingsacties om mensen te vertellen wat de wet is in een opkomende industrie is geen efficiënte of eerlijke manier van reguleren”, schreef Peirce.

Gensler, wetgevers en het Witte Huis hebben opgeroepen tot meer robuuste regulering van de cryptocurrency-industrie. Maar Gensler en de SEC Enforcement-divisie onder zijn controle zijn veel agressiever te werk gegaan dan het ministerie van Justitie of beleidsmakers om de crypto-industrie aan te pakken.

In een persbericht waarin de Kraken-schikking werd aangekondigd, zei SEC-handhavingsdirecteur Gurbir Grewal dat de actie een stap was om bedrijven aan banden te leggen waarvan “investeerders niet de openbaarmakingen krijgen die ze verdienen en schade ondervinden wanneer ze die niet ontvangen”.

Peirce, die het niet eens was met de handhavingsactie, betwistte indirect de premisse van die bewering.

“Het meest zorgwekkende is echter dat onze oplossing voor het niet registreren van overtredingen is om een ​​programma dat mensen goed heeft gediend volledig af te sluiten”, schreef ze. “Het is echter minder duidelijk of we een uniforme regelgevingsoplossing nodig hebben en of die regelgevingsoplossing het beste kan worden geboden door een toezichthouder die vijandig staat tegenover crypto, in de vorm van een handhavingsactie.”