Seit seinem Ausstieg aus der Formel 1 kann man sehen Sebastian Vettel nur selten in der Öffentlichkeit oder gar auf der Rennstrecke. Und selbst Mick Schumacher ist nach dem Verlust seines Cockpits kein Dauergast mehr auf den Rennstrecken dieser Welt.

Da war es gut, dass sowohl Sebastian Vettel als auch Mick Schumacher am Samstag (15. Juli) und Sonntag (16. Juli) endlich in ein Cockpit zurückkehren konnten. Der Goodwood „Festival der Geschwindigkeit“ steht noch aus, doch nun gibt es für die Fans eine bittere Nachricht.

Sebastian Vettel und Mick Schumacher: Der Auftritt fällt ins Wanken

„Mit großem Bedauern haben wir die Entscheidung getroffen, dass das Goodwood Festival of Speed ​​morgen (Samstag, 15. Juli 2023) nicht stattfinden wird. Nach Rücksprache mit Meteorologen, Gesundheits- und Sicherheitsexperten und anderen wichtigen Interessenvertretern haben wir beschlossen, den Veranstaltungsort aufgrund einer starken Windwarnung für die Gegend von Goodwood zu schließen.“

Die Sicherheit vor Ort hat oberste Priorität und die vorhergesagten starken Winde werden eine ernsthafte Bedrohung für verschiedene temporäre Bauten auf dem Gelände darstellen. Wir bedauern zutiefst, dass die Veranstaltung am Samstag zum ersten Mal in ihrer 30-jährigen Geschichte nicht stattfinden kann.

Ursprünglich sollte Sebastian Vettel um 12.35 Uhr auf die Strecke kommen und dort im McLaren MP4/8 auf die Strecke gehen. Mick Schumacher wäre zur gleichen Zeit im Auto seines Vaters, dem Mercedes W02, gesessen. Und am Abend hätte es ein Balkoninterview mit Sebastian Vettel gegeben. Aber jetzt wird daraus nichts.

Am Sonntag soll das „Festival of Speed“ auf dem Gelände des Goodwood House im südenglischen Westhampnett jedoch wie geplant fortgesetzt werden. Ganz auf Sebastian Vettel und Mick Schumacher müssen die Fans also nicht verzichten. Vettel startet um 10:35 und 13:15 Uhr – Mick Schumacher erst um 13:15 Uhr