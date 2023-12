Sebastian Vettel: Entscheidung gefallen? Ex-Formel-1-Star sorgt für Aufregung

Als Sebastian Vettel Sein Ende 2022 Formel 1Karriereende, viele deutsche Fans waren traurig. Umso gespannter blickten sie dann auf die immer wieder aufkommenden Gerüchte über den viermaligen Weltmeister.

Kehrt Sebastian Vettel in die Formel 1 zurück oder feiert er sein Comeback in einer anderen Motorsport-Rennserie? Der gebürtige Heppenheimer wurde immer wieder mit mehreren Teams in Verbindung gebracht. Nun soll eine Entscheidung gefallen sein.

Sebastian Vettel: Entscheidung gefallen?

Den Fans, Fahrern und Teams der Formel 1 fehlt Sebastian Vettel. Der ehemalige Fahrer, der für Red Bull, Ferrari und Aston Martin startete, erfreute sich großer Beliebtheit. Seit seinem Abgang gab es immer Hoffnung auf ein Comeback. Vettel wurde in der Vergangenheit immer wieder sowohl mit der Königsklasse des Motorsports als auch mit anderen Rennserien in Verbindung gebracht.

Dazu gehört auch das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans in einem WEC-Auto. Wird er dort teilnehmen? Wie das Portal „sport.de“ erfahren hat, plant der Ex-Pilot nicht, im Jahr 2024 an einer der großen Rennveranstaltungen teilzunehmen.

Dazu zählen auch die 24 Stunden von Le Mans. Jota-Teamchef Dieter Gass verriet kürzlich gegenüber „Sport Bild“, dass es Gespräche mit Vettel gebe und „beide Seiten Interesse hätten“.

Kein Comeback von Vettel (vorerst).

Für Sebastian Vettel kommt die Langstrecken-Weltmeisterschaft vorerst nicht in Frage. Priorität hat seine Familie, die während seiner Karriere in der Formel 1 oft auf ihn verzichten musste. Dies wäre auch in der WEC häufig der Fall. Dort gibt es sieben Rennen, weniger als in der Formel 1, aber es gibt trotzdem viele Tests, die er absolvieren muss. Zu viel Zeitaufwand für den 36-Jährigen.

Wäre Vettel in der WEC gestartet, hätte es ein Mega-Wiedersehen gegeben. Denn dort wird Mick Schumacher antreten. Alpine gab kürzlich bekannt, dass der Deutsche für das französische Team fahren wird.

Die deutschen Fans müssen also weiterhin auf das Comeback von Sebastian Vettel warten. Mit Nico Hülkenberg gibt es derzeit nur einen deutschen Fahrer in der Formel 1.