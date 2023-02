CNN

Seattle verbiedt expliciet discriminatie op basis van kaste en is daarmee de eerste stad in de VS die een dergelijke stap zet.

De gemeenteraad van Seattle keurde dinsdag een verordening goed die de gemeentelijke code van de stad wijzigt om kaste als een beschermde klasse op te nemen, naast categorieën als ras, religie en genderidentiteit. De wet verbiedt kastendiscriminatie op het werk, huisvesting, openbare accommodaties en andere arena’s, en stelt mensen met kastenonderdrukking in de stad in staat klachten over discriminatie in te dienen.

“Het is een heel simpele vraag: moet discriminatie op basis van kaste worden toegestaan ​​in Seattle?” Dat zei raadslid Kshama Sawant, die de verordening sponsorde, tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag. “Maar hoewel het eenvoudig is, is het ook diepgaand en historisch.”

Kasteïsme is een verraderlijke vorm van discriminatie die doorgaans voorkomt binnen Zuid-Aziatische gemeenschappen. Het kastensysteem is een sociale hiërarchie die mensen bij de geboorte in rigide categorieën verdeelt, waarbij degenen op de laagste sporten van de ladder – van wie velen zichzelf identificeren als Dalits – aan de ontvangende kant zijn van beledigingen, discriminatie en zelfs geweld vanwege hun kaste identiteiten. Hoewel het kastenstelsel zijn oorsprong vond in het oude India en geworteld is in het hindoeïsme, ontwikkelde zijn hedendaagse vorm zich onder eeuwen van islamitische en Britse heerschappij en is het nu te vinden in vrijwel alle Zuid-Aziatische landen en religieuze gemeenschappen. Nadat India onafhankelijk was geworden, verbood de nieuwe grondwet van het land, geschreven door een Dalit-jurist, formeel kastendiscriminatie, maar vooroordelen op basis van kaste blijven een ernstig probleem in het moderne India.

Aangezien Zuid-Aziaten een van de snelst groeiende immigrantengroepen van het land vormen, hebben kastenvooroordelen en discriminatie de potentie om meer alomtegenwoordig te worden in de VS. Maar omdat mensen met kastenonderdrukking in de Verenigde Staten een minderheid binnen een minderheid vormen, herkennen degenen die niet van Zuid-Aziatische afkomst zijn de subtiele dynamiek die in het spel is misschien niet.

De kwestie vindt al zijn weg door het rechtssysteem: een Californische staatsrechtbank zal een zaak behandelen van een voormalige medewerker van Cisco Systems die beweerde dat hij werd gediscrimineerd vanwege zijn kaste.

Kaste is vooral relevant in Seattle, een van de grootste technische hubs van het land en de thuisbasis van grote bedrijven die grote aantallen Zuid-Aziatische immigranten in dienst hebben. In de week voorafgaand aan de stemming hebben verschillende mensen in openbare hoorzittingen en brieven aan de gemeenteraad getuigd over hoe kaste zich heeft gemanifesteerd op werkplekken in de omgeving en in andere omgevingen.

De gemeenteraad van Seattle keurde de verordening 6-1 goed. Tientallen mensen met verschillende achtergronden van ras, religie en kaste hebben zich dinsdag aangemeld om te spreken tijdens de openbare commentaarperiode, waarbij een overweldigende meerderheid de wetgeving steunde. Aanhangers waren onder meer dominante en onderdrukte kastenarbeiders, vakbondsleden, progressieve politieke organisatoren, hindoes, sikhs en moslims.

“Dit was een overwinning die eeuwenlang in de maak was en het was echt de vrucht van vele jaren van organiseren in Seattle over raciale en gender- en arbeidersgrenzen heen”, zegt Thenmozhi Soundararajan, uitvoerend directeur van de Dalit-belangenorganisatie Equality Labs. “Het is ook een bewijs dat de Zuid-Aziatische gemeenschap wil genezen van kaste.”

Ondanks brede steun stuitte de verordening op enige tegenstand van groepen, waaronder de Coalition of Hindus of North America, de Hindu American Foundation en de Vishva Hindu Parishad of America, die beweerden dat de wetgeving hindoes onterecht uitkoos en bijdroeg aan schadelijke misvattingen over hen.

De verordening van Seattle is een belangrijke eerste stap in het vergroten van het bewustzijn rond kastendiscriminatie, zei Maya Kamble, een in DC gevestigde productmanager bij Amazon wiens team in de stad is gevestigd. Kamble, een anti-kastenactivist die publiekelijk een alias gebruikt, zei dat kastenonderdrukte mensen in de VS tot nu toe weinig toevlucht hebben genomen om kwesties van vooringenomenheid en discriminatie aan te pakken vanwege een gebrek aan begrip en bescherming. Nu, in Seattle, is dat veranderd.

“We hebben tenminste een manier om terug te vechten,” zei ze.

Sawant zei dat ze hoopte dat andere steden in het hele land het voorbeeld van Seattle zullen volgen en soortgelijke maatregelen zullen nemen.

“Als je dit leest en je hebt meegedaan aan de Black Lives Matter-beweging of als je wilt leven in een samenleving die vrij is van racisme, rassendiscriminatie, seksisme of vrouwenhaat, dan moet je opletten”, zei ze tegen CNN voor de stemming van dinsdag. “Want hoewel kastenonderdrukking of discriminatie niet alle Amerikanen treft, verschilt de manier waarop het zich manifesteert niet van andere vormen van onderdrukking onder het kapitalisme.”

In de afgelopen jaren hebben ook verschillende instellingen voor hoger onderwijs kaste tot een beschermde status gemaakt, waaronder Brown University, het California State University-systeem, Colby College en Brandeis University.