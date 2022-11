Seattle Seahawks 16-21 Tampa Bay Buccaneers: Tom Brady führt Bucs zu historischem Sieg über Seahawks in München | NFL-Nachrichten

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Tom Brady sagt, es sei eine elektrisierende Atmosphäre für das erste NFL-Spiel in Deutschland gewesen, nachdem seine Bucs-Mannschaft die Seahawks mit 21:16 besiegt hatte

Tom Brady füllte seine glänzende Liste von Meilensteinen seiner Karriere, als er die Tampa Bay Buccaneers zu einem 21:16-Sieg über die Seattle Seahawks im ersten NFL-Spiel der regulären Saison in Deutschland führte.

Der 45-Jährige beendete 22 von 29 mit Pass für 258 Yards und warf Touchdown-Pässe für Julio Jones und Chris Godwin sowie eine Interception, während Leonard Fournette ein Tor erzielte, um Tampa zu helfen, sich im folgenden Jahr auf 5-5 zu verbessern dramatischen Sieg in letzter Sekunde über die Los Angeles Rams in der vergangenen Woche.

Damit wurde Brady auch der erste NFL-Spieler, der ein Spiel in vier verschiedenen Ländern gewann, nachdem er in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Mexiko und jetzt Deutschland siegreich war. Er war auch hinter dem ersten NFL-Touchdown-Pass in Deutschland und schloss sich mit Jones zusammen, um die Bucs in der ersten Halbzeit in Führung zu bringen.

Die Allianz Arena war Bühne für das erste von mindestens vier Spielen, die in Deutschland ausgetragen werden, und wechselte bis 2025 zwischen München und Frankfurt, wobei die Liga mehr als drei Millionen Ticketanfragen für den Wettbewerb am Sonntag erhalten hatte. Das Interesse wurde von einer rauen Atmosphäre im Heimstadion des FC Bayern München übertroffen, wo Darbietungen von „Hey Baby“ Erinnerungen an die Tage der NFL Europe der Nation wachriefen.

Beide Teams waren eingetroffen, begleitet von gegensätzlichen Erzählungen zu denen, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Duells projiziert wurden: Geno Smith trat in den Backup-Quarterback ein und wurde zum MVP-Anwärter, der eine Seahawks-Mannschaft anführte, die in der Post-Russell-Wilson-Ära florierte, während Brady eine humpelnde Bucs-Offensive pflegte.

Seattle drohte, ein 18-Punkte-Defizit aufzuheben, als Smith vier Minuten vor Schluss einen 19-Yard-Touchdown-Pass auf die stürzende Marquise Goodwin auf Platz vier und eins warf, um es auf 21-16 zu bringen.

Linebacker Cody Barton hatte das angespannte Finish für die Bucs beim vorherigen Drive vorbereitet, indem er Bradys erste Interception in 400 Versuchen bei einem Pass zufügte, der für Mike Evans bestimmt war.

Kurz zuvor hatte Seattle den ersten von 13 unbeantworteten Punkten in fünf Minuten des vierten Viertels durch Smiths 21-Yard-Touchdown-Schlag gegen Tyler Lockett erzielt. Die Seahawks scheiterten anschließend beim Zwei-Punkte-Umwandlungsversuch.

Tampa ging mit 21: 3 in Führung, 11 Minuten vor Schluss im vierten Platz, als Brady Godwin am Ende eines 11-Play-Drives einen niedrigen 4-Yard-Touchdown-Pass zuwarf, der durch einen 29-Yard-Burst von Rookie, der Rachaad White und Cade Otton zurücklief, verstärkt wurde 25-Meter-Rezeption.

Seattle hatte eine Gelegenheit verpasst, sich mit dem vorherigen Ballbesitz wieder ins Spiel zu bringen, als Smith an der 13-Yard-Linie der Bucs einen Fummel verlor.

Es folgte ein bizarrer Play-Call von Tampa-Offensivkoordinator Byron Leftwich, während er im dritten 14: 3 führte, Fournette nahm den direkten Schnappschuss auf Seattles 22, bevor er in Richtung Brady warf, der auf seinem Weg an der Seitenlinie ausrutschte, um Rookie-Quarterback einzuladen Tariq Woolen für ein einfaches Abfangen.

Bewertungszusammenfassung ERSTES VIERTEL ZWEITES VIERTEL Seahawks 0-7 Freibeuter Tom Brady 31-Yard-TD-Pass auf Julio Jones (Extrapunkt) Seahawks 0-14 Freibeuter Leonard Fournette One Yard Rushing TD (Extrapunkt) DRITTES QUARTAL Seahawks 3-14 Freibeuter Jason Myers 55-Yard-Field-Goal VIERTES VIERTEL Seahawks 3-21 Freibeuter Vier-Yard-TD-Pass von Tom Brady auf Chris Godwin (Extrapunkt) Seahawks 9-21 Freibeuter Geno Smith 21-Yard-TD-Pass zu Tyler Lockett (Zwei-Punkte-Umwandlung fehlgeschlagen) Seahawks 16-21 Freibeuter Geno Smith 19-Yard-TD-Pass auf Marquise Goodwin (Extrapunkt)

Die Bucs brachen zu Beginn des zweiten Quartals aus der Pattsituation, als Jones Bradys Pass auf einer darunter liegenden Kreuzungsroute sammelte, bevor er zu einem 31-Yard-Touchdown-Catch-and-Run davonraste, um Tampa nach Ryan Succops frühem Field-Goal-Miss an die Spitze zu bringen.

Ein schnelles Drei-und-Aus als Antwort ebnete Tampa den Weg, um seinen Vorsprung durch Fournettes Ein-Yard-Touchdown-Lauf am Ende einer anschließenden 13-Spiele-Fahrt auszubauen, während der Brady sich mit Godwin und Scotty Miller für jeweilige Gewinne von verbunden hatte 19 und 22 Meter.

Seattle punzierte noch zweimal vor dem Ende einer ersten Halbzeit, in der sie nur 57 Yards in der Offensive schafften, als Rookie-Running-Back Kenneth Walker angesichts einer schwärmenden Todd Bowles-Verteidigung auf acht Yards von sieben Carrys begrenzt war.

Die ersten Punkte der Seahawks kamen im dritten Viertel durch das 55-Yard-Field-Goal von Jason Myers.

Bucs Back White beruhigte alle späten Nerven mit Läufen von 12 und 18 Yards, um die Uhr auf dem letzten Drive nach Godwins Touchdown herunterzukauen, und krönte seinen ersten dreistelligen Ausflug in seiner Karriere, als er mit 105 Yards am Boden aus 22 Carrys endete.

