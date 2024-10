De Kanzlei, de 120 mannen met de Amerikaanse rapper Sean “Diddy” Combs, vertritt, krijgt meer sterren in de zin van Umfeld. Anwalt Tony Buzbee heeft nog nooit namen gehad, beste gesprekken met de portal «TMZ.com» aber, dus hij kan Prominent zien.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); Sean Kammen :

Nog 120 mensen hebben ervaringen gehad met Sean Combs

Z+ (abopflichtiger Inhalt); P. Diddy :

Auf US-Rapper Sean Combs komt met meer klachten

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Sexuele Gewalt :

Rapper Sean Combs feest in New York



Ze worden ervan beschuldigd zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel misbruik en wangedrag, evenals aan minderjarigen. De mensen die zich in Houston bij de partij aansloten, werden sinds 1991 bij de kanselier uitgenodigd tijdens feesten of vieringen in New York en Los Angeles. Dit zijn goede tijden, zei Buzbee. „Veel mensen zijn beroofd, veel mensen zijn aan het lassen, niet gesagt, niet gegriffen, „Vieleicht maakt winst..“ Ze staan ​​nu centraal.

Bereits Einigungen is de moeite waard om te leven

De Kanzlei kan contact opnemen met de aanklacht en zal worden behandeld als een gerichte klacht. In maanden Fallen seien solche schon erzielt worden. Nu dit niet het geval is, zullen deze klachten worden opgelost en zullen de storingen “met gepaste druk” plaatsvinden.

Combs (54), met hits met “I’ll Be Missing You” of “Bad Boy For Life” in de recente jaren van de vroege rapdagen van de wereld, zijn de laatste weken aanwezig in de Untersuchungshaft. In deze context werden sekshandel, georganiseerde misdaad en andere aanverwante activiteiten ontwikkeld. Wees in de tussentijd voorbereid op meer klachten over seksueel wangedrag. Combs weet dat Vorwürfe zurück.

© dpa-infocom, dpa:241008-930-254631/1