Sean ‚Diddy‘ Combs erwirbt Cannabisunternehmen für bis zu 185 Millionen US-Dollar

Sean ‚Diddy‘ Combs nimmt den Lifetime Achievement Award während der BET Awards 2022 im Microsoft Theatre am 26. Juni 2022 in Los Angeles, Kalifornien, auf der Bühne entgegen.

Hip-Hop-Mogul und Geschäftsmann Sean „Diddy“ Combs wagt sich in die Welt des Cannabis.

Combs hat zugestimmt, lizenzierte Cannabisbetriebe in New York, Massachusetts und Illinois zu erwerben Cresco Labs Inc. und Columbia Care Inc. , in einem Geschäft im Wert von bis zu 185 Millionen US-Dollar. Die Transaktion ist die erste Investition von Combs in Cannabis und wird laut einer Pressemitteilung von Combs und den Unternehmen das erste vertikal integrierte Cannabisunternehmen des Landes in Minderheitenbesitz sowie das weltweit größte Cannabisunternehmen im Besitz von Schwarzen schaffen.

Die Transaktion kommt zustande, nachdem Cresco Labs Anfang dieses Jahres vereinbart hatte, den Rivalen Columbia Care in einem 2-Milliarden-Dollar-Deal zu kaufen, der Cresco zum führenden US-Cannabisproduzenten machen würde. Es war einer der größten Deals in der Cannabisbranche und zwang Cresco, Vermögenswerte in Märkten mit begrenzter Lizenz wie New York zu veräußern.

Der Deal umfasst vier Einzelhandelsgeschäfte und eine Produktionsstätte im Bundesstaat New York; drei Einzelhandelsgeschäfte und eine Produktionsstätte in Massachusetts; und zwei Einzelhandelsgeschäfte und eine Produktionsstätte in Illinois.

„Meine Mission war es immer, Möglichkeiten für schwarze Unternehmer in Branchen zu schaffen, in denen uns traditionell der Zugang verweigert wurde, und diese Übernahme bietet das unmittelbare Ausmaß und die Wirkung, die erforderlich sind, um eine gerechtere Zukunft für Cannabis zu schaffen“, sagte Combs in einer Pressemitteilung vom Freitag.

Die Vermögenswerte geben Combs die Möglichkeit, Marken-Cannabisprodukte herzustellen und die Produkte an Apotheken in großen Ballungsgebieten wie New York City, Boston und Chicago zu vertreiben. Combs wird auch in der Lage sein, Einzelhandelsgeschäfte in den drei Bundesstaaten zu betreiben.

„Den gesamten Prozess zu besitzen – vom Anbau und der Herstellung bis hin zu Marketing, Einzelhandel und Großhandel – ist ein historischer Gewinn für die Kultur, die es uns ermöglichen wird, verschiedene Führungskräfte im gesamten Ökosystem zu stärken und mutige Verfechter der Inklusion zu sein“, fügte Combs hinzu.