Sean Combs: Und wieder stellt sich die Frage nach dem System

Am Ende wird die meistdiskutierte Frage wohl sein, warum es so lange gedauert hat: dass ein berühmter Mann, dem über einen so langen Zeitraum hinweg so viele Straftaten vorgeworfen wurden, sich erst jetzt vor Gericht für die schlimmsten davon verantworten muss. Aber die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks hat noch nicht New York Anklage wurde lediglich gegen den Musikproduzenten, Rapper, Plattenfirmengründer und Multiunternehmer Sean Combs erhoben, der sich der Welt unter den Künstlernamen Puff Daddy, P. Diddy und zuletzt Love vorgestellt hatte.