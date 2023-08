Die Seefahrt im 18. Jahrhundert hatte eine eigene Sprache – und Sie verwenden sie wahrscheinlich noch heute.

Der Autor David Grann wurde beim Schreiben mit Marinebegriffen und -phrasen vertraut Die Wette: Eine Geschichte von Schiffbruch, Meuterei und Mord, eine wahre Geschichte über den Kapitän und die Besatzung des Schiffs Seiner Majestät, der Wager.

Das Buch erzählt die Geschichte des britischen Kriegsschiffs, das in den 1740er Jahren zu einer geheimen Mission aufbrach, um eine mit Schätzen gefüllte spanische Galeone zu erbeuten. Doch unterwegs gerät das Schiff in Schwierigkeiten und wird schließlich auf einer Insel vor Patagonien in Chile zerstört. Die Besatzung arbeitet daran, einen Außenposten zu errichten, doch es kommt zu Meuterei.

„Auf einem Schiff hat alles einen eindeutigen Namen“, sagte Grann Das Sonntagsmagazin. „Selbst ein Objekt an Land wird auf dem Schiff einen anderen Namen haben.“

„Wenn Sie einen Begriff verwechseln würden, würden Sie als erbärmlicher Landratte abgetan werden, was die schlimmste Beleidigung ist, die Sie jemandem auf einem Kriegsschiff geben können.“

Und ein Teil dieser Sprache, vom Geplänkel bis hin zum „Auge zudrücken“, hat Eingang in die moderne Umgangssprache gefunden.

„Bevor ich dieses Buch recherchierte, hatte ich keine Ahnung, wie viel von unserer Sprache aus dem Zeitalter der Segel stammt“, sagte er.

Grann erklärte einige ihrer ursprünglichen Bedeutungen.

Trinken und klatschen

Bevor sich die Leute um den Wasserspender versammelten, um Klatsch und Tratsch auszutauschen, gingen Matrosen zum Schiffsschiff und unterhielten sich.

„Es war ein mit Wasser gefülltes Fass in der Mitte des Schiffes, um das sich die Seeleute versammelten“, erklärte Grann.

„Was würden sie tun, wenn sie ihre Wasserrationen zusammentrugen? Sie würden klatschen.“

Apropos Trinken: „Drei Blätter in den Wind“ – ein Ausdruck, der die Trunkenheit einer Person beschreibt – kommt ebenfalls vom Schiffsdeck.

„Wenn bestimmte Schoten oder Seile an einem der Segel losgelassen wurden … hüpfte das Schiff wie betrunken herum und verlor die Kontrolle“, sagte er.

David Grann ist Autor von „The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder“. (Rebecca Mansell, Penguin Random House Kanada)

Unter Deck

Wenn es jemandem nicht gut geht, kann es sein, dass er sich schlecht fühlt. Es ist ein Satz, den Grann immer für eine Metapher hielt.

Aufgrund des rauen Wetters auf offener See wurde von den Seeleuten jedoch nicht erwartet, dass sie im Krankheitsfall an Deck Dienst leisteten.

„Sie waren dem Wetter nicht ausgesetzt“, sagte Grann. „Sie wurden unten gehalten, waren also im wahrsten Sinne des Wortes dem Wetter ausgesetzt.“

Und wenn Sie jemals ein Auge zugedrückt haben, haben Sie diese besondere Formulierung dem britischen Vizeadmiral Horatio Nelson zu verdanken.

Wenn er das Signal eines Vorgesetzten zum Rückzug ignorieren wollte, sagte Grann, hob Nelson sein Fernrohr buchstäblich bis zu seinem blinden Auge.

Heute ein Auge zuzudrücken, deutet auf den Wunsch hin, so zu tun, als ob etwas nicht passiert.

Ich muss gehen

Müssen Sie schnell entkommen? Man könnte es Cut and Run nennen.

Wenn Seeleute in der Geschichte der Marine sahen, wie sich ein feindliches Schiff vor Anker näherte, durchtrennten sie schnell die Ankerleine und richteten die Segel gegen den Wind.

„Vor dem Wind zu segeln war der schnellste Weg zur Flucht“, sagte Grann.

Und wenn Sie sich schon einmal an eine Regel gehalten haben, könnte es Sie interessieren, dass der Ausdruck aus einer wörtlichen Aussage auf Schiffen stammt.

„Oft stellten sie die kleinen Jungen auf einem Schiff in einer Reihe auf, und sie mussten ihre Zehen genau auf der Naht halten“, sagte Grann. „Also kam die Linie von dort.“

Während der Ausdruck „Katze aus dem Sack“ niedliche Bilder eines Kätzchens heraufbeschwören mag, ist sein Ursprung etwas unheimlicher. (Pocket Canyon Photography/Shutterstock)

Geheimnisse enthüllt

Die Ursprünge der Redewendung „Katzen aus dem Sack“ sind allerdings etwas düsterer. Heutzutage bezieht sich der Ausdruck typischerweise auf die Enthüllung eines Geheimnisses.

Aber wenn sich Seeleute auf einem Schiff schlecht benahmen, wurden sie bestraft – manchmal mit einer Katze mit neun Schwänzen, einer Art Peitsche.

„Sie haben die ‚Katze‘ aus dem Sack geholt, und niemand wollte von der Katze ausgepeitscht werden“, sagte Grann.

„Geschichte prägt uns“

Grann vermutet, dass ein Grund dafür, dass sich die Redewendungen so fest etabliert haben, in der Natur des Segelns liegt.

Seeleute kamen aus allen Schichten – von Aristokraten bis hin zu Armen – und berührten viele Teile der Gesellschaft. In der Zwischenzeit bereisten Segelmannschaften die Welt und brachten die Sprache zu verschiedenen Anlaufhäfen.

Und während diese Redewendungen überall bei Grann’s zu finden sind Die Wette, Er sagt, er hätte ein ganzes Buch nur über Marinebegriffe schreiben können.

„Die Geschichte prägt uns, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Daher verwendeten die meisten von uns, bis vor Kurzem auch ich, all diese Redewendungen, ohne zu wissen, woher sie kamen“, sagte er.