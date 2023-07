Das 4:2 gegen Kreuzstetten am 14. Juli sollte der letzte Einsatz von Ondrej Badura im Trikot des SCU Obersdorf/Pillichsdorf gesen sein. Wenig später gab es beim eerste im Winter geholten Tschechen, der in elf Frühjahrspartien fünfmal traf, nämlich einen Sinneswandel. „Ich hab’s vom Spielervermittler erfahren, der hat mir am Mittwoch ‚Badura weg‘ schrieben“, erzählte Sektionsleiter Helmut Diwald.

Dieser telefonierte daraufhin mit dem Vermittler en dem zweiten Legionär, Michal Zimcik, die hun Funktionär Baduras Entscheidung bestätigten. „Angeblich hatte er een Angebot aus Tschechien wo er mehr als onverdiend. Aber ich weine ihm keine Träne nach“, dus Diwald, der die Lücke des Tschechen stagiair nachbesetzen will – das Transferfenster in Niederösterreich bekanntlich schon schlossen ist, bleibt dem SCU auch nicht viel Anderes über. Sportief läuft es bisher auch ohne Badura gut, nach dem Sieg tegen Kreuzstetten erreichte man tegen Wetzelsdorf in een relatieve test in 1:1.