Scryb gibt erfolgreiche Börsennotierung von Cybeats Technologies und verwandten Aktivitäten bekannt. TORONTO, 9. Dezember 2022 – Scryb Inc. (?Scryb? oder das ?Unternehmen?) (CSE: SCYB, OTCQB: SCYRF, FWB: EIY) freut sich, den erfolgreichen Börsengang von Cybeats Technologies Corp.[i] (?Cybeats?), an die Scryb 65% der ausgestellten ausgibt

freut sich, den erfolgreichen Börsengang von Cybeats Technologies Corp.[i] (?Cybeats?), an der Scryb 65 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien hält, um ein Update zu geben.

Am 9. Dezember hatte Cybeats (CSE:CYBT) eine Marktkapitalisierung von etwa 140 Millionen US-Dollar zu einem Preis von 1,60 US-Dollar pro Aktie. Der Wert von Scrybs 65-prozentiger Beteiligung an Cybeats hat bei diesem Preisniveau einen Marktwert von über 95 Millionen US-Dollar. Scryb Inc. schloss heute mit 0,16 $ pro Aktie und einer Marktkapitalisierung von etwa 40 Millionen $.

?Das gesamte Team freut sich sehr, dass Cybeats auf eigenen Beinen steht und man merkt, dass der Wert das Ausmaß widerspiegelt, was in den letzten zwei Jahren technisch und kommerziell erreicht wurde? sagte W. Clark Kent, Präsident von Scryb Inc. ?Wir nehmen an, dassDie Investition von Scryb wird und wird weiterhin einen erheblichen Einfluss auf den Shareholder Value haben, da der Markt Cybeats und seine Errungenschaften anerkennt, während es auf seinem kommerziellen Erfolg aufbaut.?

Erfolgreiche Transformation von Technologien in kommerzielle Unternehmen

Scryb hat das hohe Wachstumspotenzial von Cybeats frühzeitig erkannt und seine bewährten Prozesse und Taktiken angewendet, um sein Wachstum nach der Übernahme der Cybeats-Technologie im März 2021 schnell zu skalieren wachstumsstarkes kommerzielles Technologieunternehmen mit anfänglichen Umsätzen etwas mehr als ein Jahr nach der Übernahme.

Unter der Führung von Scryb hat sich Cybeats von einer Technologie im Frühstadium zu einem wachstumsstarken Unternehmen für Cybersicherheit entwickelt. Diese Notierung von Cybeats ermöglicht es Scryb auch, seine Kapitalgemeinkostenverpflichtungen nach unten zu verschieben. Das Cybersicherheitsunternehmen trägt den Namen ?CYBT? an der CSE gehandelt. Scryb unterstützt Cybeats weiterhin bei steigender kommerzieller Nachfrage und verpflichtet sich, Cybeats kontinuierlich strategisch und operativ zu unterstützen, um sein Wachstum schnell zu skalieren.

Das Unternehmen behauptet nicht, dass seine Beteiligung an Cybeats zu aktuellen Marktpreisen realisierbar ist oder einen kurzfristigen Barwert hat. Da Märkte von Natur aus volatil sein können, unterliegen auch die aktuellen Preisniveaus von Cybeats der Volatilität und den Marktbedingungen, die außerhalb der Kontrolle von Scryb Inc. liegen.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es bestimmten leitenden Angestellten, Direktoren und Beratern des Unternehmens insgesamt 7.000.000 Optionen zum Kauf von Stammaktien des Unternehmens zum heutigen Schlusskurs gewährt hat und fünf (5) Jahre nach Gewährung der Gewährung verfällt.

Über Scryb Inc.

Scryb entwickelt und produziert neue Technologien und baut disruptive, wachstumsstarke Unternehmen auf. Das Team von Scryb identifiziert Anwendungen mit hohem Potenzial und seine erfahrenen Betreiber nutzen seine bewährte Technologieentwicklungsplattform, um das Wachstum schnell zu skalieren. Zu den jüngsten Erfolgen von Scryb zählen vielversprechende Frühphasenunternehmen wie das Cybersicherheitsunternehmen Cybeats Technologies (CSE: CYBT), an dem Scryb einen Anteil von etwa 65 % hält, und andere in den Bereichen angewandte KI, digitale Gesundheit, medizinische Geräte und Biotechnologie. Für weitere Informationen oder um zukünftige Neuigkeiten und Updates zu abonnieren, siehe: http://scryb.ai

Kontakt:

W. Clark Kent

Präsident

Büro. 647-872-9982

Gebührenfreie Nummer: 1-844-247-6633

Email: info@scryb.ai

65 Internationaler Blvd. Suite 202

Etobicoke, EIN, M9W 6L9

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Abgesehen von Aussagen über historische Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte ?zukunftsgerichtete Informationen? im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen werden häufig durch Begriffe wie „planen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „antizipieren“, „schätzen“ gekennzeichnet. und andere ähnliche Wörter oder Aussagen über bestimmte Ereignisse oder Bedingungen ?können auftreten? oder ?werden?. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung der Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen . Dazu gehören unter anderem Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, etwa durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten typischerweise Ungewissheiten, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Es kann nicht garantiert werden, dass die kommerziellen Pläne für die in dieser Pressemitteilung beschriebene Technologie tatsächlich zu den hierin festgelegten Bedingungen und innerhalb des hierin festgelegten Zeitrahmens in Kraft treten. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Einschätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken könnten, sind in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter enthalten www.sedar.com veröffentlicht werden.

