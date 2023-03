Er zijn nog twee Schotse Premiership-wedstrijden geselecteerd voor live verslaggeving Sky Sports.

Er is vrijdagavond voetbal in Dingwall terwijl Ross County vs Aberdeen op 14 april wordt gespeeld voor de camera’s van Sky.

Twee dagen later, op 16 april, zal Celtic’s reis naar Kilmarnock live te zien zijn met een middagaftrap in Rugby Park.

Daarvoor zal de reis van de Rangers naar Motherwell op 18 maart live te zien zijn terwijl de kant van Fir Park hun ongeslagen start onder de nieuwe manager Stuart Kettlewell wil voortzetten.

De Ibrox-kant won de laatste ontmoeting tussen de partijen met 3-0 terwijl de laatste wedstrijd in Lanarkshire in oktober eindigde in een 2-1 overwinning voor de Gers.

Acht dagen later is het aan Dingwall, wanneer Ross County op zondag 2 april om 12.00 uur gastheer is van Celtic.

De volgende Old Firm-clash op 8 april is verplaatst naar een aftrap om 12.30 uur, terwijl de Rangers naar Celtic Park reizen in de hoop de titelrace levend te houden.

Celtic heeft dit seizoen tot nu toe slechts één keer in eigen land verloren, terwijl Rangers ongeslagen is in de competitie sinds Michael Beale Giovanni van Bronckhorst in december verving.

De volgende dag zullen de camera’s in Tannadice Park zijn voor de wedstrijd van Dundee United tegen Hibernian.

Bevestigde wedstrijden van de Schotse Premiership live op Sky Sports

Zaterdag 18 maart: Motherwell vs Rangers, aftrap 12.30 uur

zondag 2 april: Ross County vs Celtic, aftrap 12.00 uur

Zaterdag 8 april: Celtic vs Rangers, aftrap 12.30 uur

zondag 9 april: Dundee United vs Hibernian, aftrap 12.00 uur

Vrijdag 14 april: Ross County vs Aberdeen, aftrap 19.45 uur

zondag 16 april: Kilmarnock vs Celtic, aftrap 12.00 uur

