Scottish Premiership: Celtic, Rangers, Dundee United und St. Johnstone gehören zum Team der Woche | Fußball Nachrichten

In der Endrunde der schottischen Premiership-Spiele im Jahr 2022 gab es viele Tore und Dramen mit Siegen für Celtic, Rangers, Dundee United, Hearts und Kilmarnock.

Celtic dominiert das Team der Woche mit fünf Spielern nach ihnen an der Easter Road an Hibs vorbei um einen 12. Sieg in Folge in der schottischen Premiership zu verbuchen.

Ranger schlagen Motherwell 3-0 um es für den neuen Manager Michael Beale auf vier von vier zu bringen und vier Spieler vertreten zu haben.

Ein Spieler von Dundee United ist nach ihnen enthalten mit einem 3:0-Sieg vom Tabellenende ab über Mitkämpfer Ross County.

St. Johnstone belegt trotz ihrer den letzten Platz Knappe Niederlage gegen Hearts.

Hier wirft WhoScored.com einen Blick auf die fünf bestbewerteten Spieler, die das Team der Woche bilden…

5. Joe Wright (Kilmarnock) – Bewertung 8,38

Höhepunkte des schottischen Premiership-Spiels zwischen Kilmarnock und Aberdeen.



Kilmarnock konnte sich am Mittwochabend einen 2:1-Sieg gegen Aberdeen sichern, wobei Joe Wright mit einer Wertung von 8,38 die WhoScored.com-Auszeichnung als Player-of-the-Match erhielt. Der 27-Jährige erzielte kurz vor der Pause sein drittes Ligator der Saison und traf mit einem von drei Torschüssen. Wright gewann auch acht Luftduelle und machte sechs Freigaben, vier Interceptions und zwei Zweikämpfe, um sich seinen Platz im Team der Woche zu sichern.

4. Malik Tillman (Rangers) – Bewertung 8,62

Bild:

Malik Tillman erzielte Rangers‘ drittes Tor gegen Motherwell





Malik Tillman hat unter Michael Beale einen soliden Eindruck hinterlassen und beim 3:0-Sieg der Rangers gegen Motherwell sein viertes Ligator der Saison erzielt. Der amerikanische Angreifer traf mit einem von zwei Schüssen ins Netz, absolvierte zwei Dribblings und spielte zwei Schlüsselpässe. Darüber hinaus arbeitete Tillman unermüdlich neben dem Ball, machte vier Zweikämpfe und eine Interception, um zu einer Bewertung von 8,62 beizutragen.

3. Borna Barisic (Rangers) – Bewertung 8,63

Höhepunkte des schottischen Premiership-Spiels zwischen den Rangers und Motherwell.



In seinem ersten Rückspiel nach der Weltmeisterschaft zeigte Borna Barisic beim Sieg der Rangers gegen Motherwell den besten Spieler des Spiels. Der Kroate registrierte zwei Vorlagen, als er in der ersten Halbzeit für Alfredo Morelos und Connor Goldson sorgte, wobei dieser Doppelpack aus drei Schlüsselpässen stammte. The Well kämpfte auch darum, Barisic zu besiegen, der zwei Zweikämpfe und eine Interception in einer Star-Man-Leistung machte, die ihm eine Bewertung von 8,63 einbrachte.

2. Daizen Maeda (keltisch) – Bewertung 8,69

Bild:

Daizen Maeda traf, als Celtic seinen 12. Ligasieg in Folge feierte





Celtic behauptete seine Führung an der Tabellenspitze mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg bei Hibs. Daizen Maeda erzielte in der ersten Halbzeit in der Easter Road sein viertes Ligator der Saison und besiegte David Marshall mit einem von vier Schüssen, von denen einer auch das Holzwerk traf. Der 25-Jährige war auf der linken Seite eine ständige Bedrohung, als er zwei Schlüsselpässe spielte und zwei Dribblings vollendete, und war ohne Ballbesitz hervorragend und machte drei Zweikämpfe, als Maeda eine Bewertung von 8,69 zurückgab

1. Aaron Mooy (keltisch) – 9,03 Bewertung

Höhepunkte des schottischen Premiership-Spiels zwischen Hibernian und Celtic.



Mit einer Wertung von 9,03 ist Aaron Mooy der schottische Premiership-Spieler der Woche auf WhoScored.com. Der australische Mittelfeldspieler erzielte beim 4:0-Sieg von Celtic gegen Hibs sein erstes und zweites Saisontor, indem er mit zwei von drei Schüssen ins Netz traf, während seine Defensivarbeit dem Mittelfeld der Hibs keinen Moment Zeit ließ, sich zu beruhigen. Tatsächlich steuerte Mooy zwei Interceptions und einen Tackle bei, um seine bestbewertete Leistung der Saison zu krönen.