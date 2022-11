Scottish Premiership: Celtic, Aberdeen, Hearts, St. Johnstone und Kilmarnock gehören zum Team der Woche | Fußball Nachrichten

Es gab viele Tore und viel Drama in der schottischen Premiership mit Siegen für Celtic, Hearts, Aberdeen, St. Johnstone, Livingston und Ross County.

Celtic hat danach drei Spieler in der besten Elf dieser Woche Mit zwei späten Toren schlugen sie Dundee United ihren Vorsprung an der Spitze der Scottish Premier League auf sieben Punkte auszubauen.

Aberdeen hat auch drei Vertreter nach ihrem beeindruckenden 4:1 Heimsieg gegen Hibswährend Herzen zwei Plätze nach ihrem einnehmen Sieg im letzten Atemzug gegen Motherwell.

St. Johnstone schockiert Rangers mit einem 2:1-Sieg und haben zwei Spieler den Schnitt, während Kilmarnock trotz allem den letzten Platz einnimmt knapp gegen Livingston verlieren.

Hier wirft WhoScored.com einen Blick auf die fünf bestbewerteten Spieler, die das Team der Woche bilden…

5. James Brown (St. Johnstone) – Bewertung 8,24

James Brown hat sicherlich das perfekte Spiel ausgewählt, um sein erstes Karrieretor zu erzielen, als er den Auftakt beim beeindruckenden 2:1-Sieg von St. Johnstone gegen die Rangers erzielte. Die harte Arbeit des 24-Jährigen ohne Ball zeigte sich auch, als er sieben Klärungen und vier Zweikämpfe machte. Er ist Rechtsverteidiger mit einer Bewertung von 8,24.

4. Matt O’Riley (Celtic) – Bewertung 8,28

Celtic beendete die Spielwoche nach dem 4:2-Sieg über Dundee United mit sieben Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der schottischen Premier League, einem Spiel, in dem Matt O’Riley seine sechste Ligavorlage der Saison verzeichnete. O’Riley machte insgesamt drei Schlüsselpässe und war ordentlich im Ballbesitz, da er eine Passerfolgsquote von 91,5 % erzielte. Drei Zweikämpfe, zwei Klärungen und eine Interception trugen dazu bei, dass er in die Mannschaft mit einer Bewertung von 8,28 aufgenommen wurde.

3. Sead Haksabanovic (keltisch) – 8,40 Punkte

Neben Celtics Sieg über Dundee United gewann Sead Haksabanovic den WhoScored.com-Preis als Mann des Spiels beim Heimsieg. Der Schwede erzielte am Samstag im Celtic-Trikot sein erstes und zweites Ligator, traf mit zwei von drei Schüssen ins Netz und fand mit 92,6 % seiner 27 Pässe einen Mitspieler. Er ist rechts mit einer Bewertung von 8,40 zu sehen.

2. Bojan Miovski (Aberdeen) – 8,57 Punkte

Aberdeen hat seinen europäischen Ambitionen keinen Abbruch getan, als sie Hibs am Freitagabend mit 4: 1 besiegten. Bojan Miovski war der Star der Show, als er mit einem Doppelpack 10 Ligatore für die Saison erzielte. Der 23-Jährige verteidigte auch von vorne gut, als er drei Zweikämpfe machte, um zu einer WhoScored.com-Bewertung von 8,57 beizutragen.

1. Andrew Halliday (Herzen) – Bewertung 9,03

Mit einer Wertung von 9,03 ist Andrew Halliday der schottische Premiership-Spieler der Woche auf WhoScored.com. Hearts spielte am Sonntagnachmittag einen aufregenden 3: 2-Sieg gegen Motherwell mit Halliday Key. Zwei der drei Ligatore, die er erzielt hat, erzielte er beim Sieg am Sonntag, während drei Zweikämpfe und ein Klärungsversuch dem 31-Jährigen zu seiner besten Leistung der Saison verhalfen.