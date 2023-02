LONDEN — Vertegenwoordigers van de media zullen niet aanwezig kunnen zijn bij de partyhustings die plaatsvinden tijdens de race om Nicola Sturgeon te vervangen, heeft de Scottish National Party bevestigd.

De SNP, die sinds 2007 de macht heeft in het gedeconcentreerde parlement van Schotland, kiest momenteel een nieuwe leider na het aftreden van Sturgeon als eerste minister. Wie de nieuwe baas van de SNP wordt, zal ook Sturgeon opvolgen als de eerste minister van Schotland.

De partij plant negen hustings-evenementen om haar leden in staat te stellen leiderschapskandidaten Humza Yousaf, Kate Forbes en Ash Regan te grillen. Maar deze zullen niet toegankelijk zijn voor de media.

“Het zijn de leden die zullen stemmen voor de volgende leider van de partij, dus de SNP NEC heeft de partijhustings ontworpen als een veilige ruimte voor leden om vragen te stellen aan de drie kandidaten”, zei een woordvoerder van het SNP National Executive Committee.

De SNP voegde eraan toe dat journalisten “vrij” zijn om reacties van buiten de drukte te verzamelen, en dat fotografen “zullen worden uitgenodigd” om voorafgaand aan het begin van het debat een opname te maken binnen de drukte. Er zullen ook drie televisiedebatten plaatsvinden.

De verkiezingen hebben geleid tot moeilijke krantenkoppen voor de partij, met kandidaten en hun aanhangers in de traditioneel gedisciplineerde SNP die openlijk schoten op elkaar en Sturgeon’s staat van dienst.

“Het is niets minder dan een schande als er over een paar weken een nieuwe SNP-leider – en uiteindelijk eerste minister – aantreedt”, zei Craig Hoy, voorzitter van de Schotse Tories van de oppositie, over de media-aanpak.

Hij voegde eraan toe: “Ze hebben lachwekkend gezegd door de media uit te sluiten dat deze evenementen een veilige ruimte voor leden zullen zijn – wat denken ze dat de media met hen gaan doen?”