Billy Mckay scoorde een verbluffende brace toen Inverness het meeste uit hun uitstel van de Schotse beker haalde om Livingston met 3-0 te verslaan en de kwartfinales te bereiken.

De ervaren spits scoorde aan weerszijden van een kopbal van Sean Welsh om Premiership-outfit Livingston uit de competitie te gooien.

Caley was pas nog betrokken bij de beker nadat Queen’s Park, hun veroveraars in de laatste ronde, van school werd gestuurd omdat hij in die wedstrijd de niet-geschikte Euan Henderson had opgesteld.

Inverness – winnaars van de beker in 2015 – produceerde een meedogenloos vertoon van tegenaanvallend voetbal om de Lions geschokt achter te laten.

Kilmarnock schoof door naar de kwartfinales van de Scottish Cup met een nipte overwinning Dundee verenigd bij Tannadice.

Kyle Vassell scoorde wat in de tweede helft de winnaar bleek te zijn met zijn eerste doelpunt voor de club.

De ellende van United werd compleet gemaakt toen debutant, gehuurde Huddersfield-verdediger Loick Ayina, laat van het veld werd gestuurd.

moederput manager Steven Hammell werd ontslagen nadat zijn team door een 3-1 nederlaag in de Schotse beker was gevallen Raith Rovers.

De makkie Premiership-worstelaars bleven achter bij een Jamie Gullan-penalty en een slordig doelpunt van Sam Stanton tijdens de rust, voordat de aanval van Kevin van Veen hen hoop gaf.

Maar Esmael Goncalves scoorde een debuutdoelpunt in de 85e minuut om de vijfde ronde gelijkspel buiten twijfel te stellen met Hammell die het stadion verliet zonder met verslaggevers te praten, voordat Motherwell aankondigde dat ze afscheid hadden genomen van hem en assistent-manager Brian Kerr.

Ayr verenigd had extra tijd nodig om te verslaan Elginen versloeg uiteindelijk de bezoekers met 4-1 in Somerset Park.

Fraser Bryden scoorde op het laatste moment de gelijkmaker nadat Kane Hester in de eerste helft voor de bezoekers toesloeg.

Ben Demspsey zette United op kop voordat de dubbel van Dipo Akinyemi hun plaats in de kwartfinales verzekerde.

Volgende wedstrijden in de Schotse Premiership

woensdag 15 februari: Motherwell vs St Mirren, aftrap 19.45 uur

Zaterdag 18 februari: Celtic vs Aberdeen, aftrap 15.00 uur

Zaterdag 18 februari: Dundee United vs St Johnstone, aftrap 15.00 uur

Zaterdag 18 februari: Hibernian vs Kilmarnock, aftrap 15.00 uur

Zaterdag 18 februari: Livingston vs Rangers, aftrap 15.00 uur

Zaterdag 18 februari: St Mirren vs Ross County, aftrap 15.00 uur

zondag 19 februari: Motherwell vs Hearts, aftrap 12.00 uur. Live op Sky Sports.