Scott Jamieson wurde beim Qatar Masters Dritter und sicherte sich damit seine DP World Tour Card für die Saison 2024; Scot spricht im Golf-Podcast von Sky Sports über seine Angst, was passieren würde, wenn er seine Spielprivilegien verlieren würde; „Man fängt an zu denken: ‚Kann ich mir das Haus, in dem ich lebe, leisten?‘